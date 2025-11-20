ADFW 2025、世界のGDPの50%以上に相当する資本を運用するリーダーを迎えて開催





アラブ首長国連邦アブダビ, 2025年11月19日 /PRNewswire/ -- 今年開催されるアブダビ・ファイナンス・ウィーク（Abu Dhabi Finance Week、ADFW）は過去最大規模となります。ADGMが主催し、ADQがヘッドライン・パートナーとして開催される本イベントは、2025年12月8日から11日まで、世界で最も影響力のある金融機関、政策立案者、投資家、市場リーダー、イノベーターを「金融の首都（Capital of Capital）」に集めます。

2025年のアジェンダには、60を超えるイベント、300を超えるテーマ別セッション、約750名を超える世界クラスの講演者が予定されています。今年は、世界全体で62兆米ドルを超える資産（世界のGDPの半分以上に相当する）を運用する組織のCEO、会長、社長、創設者が参加すると予想されています。

ADGM会長のAhmed Jasim Al Zaabi氏は、今年のイベントの重要性について次のように述べています。「ADFW 2025は、世界中の政策当局、投資界の大物、技術のパイオニアを『金融の首都（Capital of Capital）』の中心に結集し、世界的な金融ハブ、アブダビの進化の次なる章を刻むことになるでしょう。このエディションは、地理的境界を越え、イノベーション、規制協力、セクター間のパートナーシップを通じて世界的な資本ネットワークを結び付けます。世界が金融の未来に注目する中、アブダビはADFWのようなプラットフォームを通じて、真に金融の未来を設計しています。」

ADFW 2025は、公式テーマ「資本ネットワークのエンジニアリング（Engineering the Capital Network）」の下、AI主導のイノベーション、資本フローの変化、機関パートナーシップ、規制の進化、持続可能で包括的な金融システムなど、世界の金融の将来に関するトピックを探求します。

追加で確定している講演者には、Netflixの共同創設者兼元CEOのMarc Randolph氏、Allianz CEOのOliver Bate氏、UBS CEOのSergio Ermotti氏、Blackstoneの会長兼CEOのSteve Schwarzman氏、Standard Chartered CEOのBill Winters氏、Barclaysの社長のStephen Dainton氏、Julius Baer CEOのStefan Bollinger氏、Morgan Stanleyインターナショナル部門CEOのClare Woodman氏、Swiss Re CEOのAndres Berger氏が含まれます。また、World Trade Organisation（WTO）第6代事務局長Roberto Azevedo氏、International Finance Corporation専務理事Makhtar Diop氏、UN Tourism次期事務総長Shaikha Al Nowais氏、IMF中東局長Jihad Azour氏も出席すると予想されています。

講演者には、TemasekのCEOであるDilhan Palay Sandrasegara氏、Bridgewater Associatesの創設者であるRay Dalio氏、Brevan Howardの共同創設者であるAlan Howard氏、Franklin TempletonのCEOであるJenny Johnson氏、Carlyleの会長であるDavid Rubenstein氏、Balyasnyの創設者であるDmitry Balyasny氏、MAN GroupのCEOであるRobyn Grew氏、BlackRockの副会長であるPhilipp Hilderbrand氏、Blue Owlの共同創設者兼共同社長であるMichael Rees氏、BNP ParibasAMのCEOであるSandro Pierri氏、iSquaredの会長であるSadek Wahba氏など、大手資産運用会社や政府系機関、ヘッジ・ファンドからの講演者が参加します。

一方、銀行業界とフィンテック業界からの講演者には、CoinbaseのCEOであるBrian Armstrong氏、CardanoとIOHKの共同創設者であるCharles Hoskinson氏、Ethereumの共同創設者であるJoseph Lubin氏、Solanaの共同創設者であるAnatoly Yakovenko氏、Circleの会長兼CEOであるJeremy Allaire氏、OKXの創設者であるStar Xu氏、BinanceのCEOであるRichard Teng氏が含まれます。

アブダビ経済フォーラム（Abu Dhabi Economic Forum、ADEF）、アセット・アブダビ（Asset Abu Dhabi）、RESOLVE 2024、フィンテック・アブダビ（Fintech Abu Dhabi）、アブダビ持続可能金融フォーラム（Abu Dhabi Sustainable Finance Forum、ADSFF）などの既存の主要イベントに加えて、多くの新規および再開催の注目イベントやサイド・イベントが参加者の間で注目を集める予定です。

初日には、新たに導入されたグローバル・マーケット・サミット（Global Markets Summit）で資本ネットワークの再構築を推進するマクロ経済的要因を探り、CNBCニュー・エネルギー・ファイナンス・フォーラム（CNBC New Energy Finance Forum）では新たなエネルギー・システムへの数兆ドル規模の移行を検討します。

2日目には、アセット・アブダビ（Asset Abu Dhabi）、世界金融規制当局サミット（Global Financial Regulators Summit）、AIMAプライベート・クレジット・サミット（AIMA Private Credit Summit）、インフラストラクチャ・サミット（Infrastructure Summit）、国際ファミリー・オフィス会議（International Family Office Congress）が開催され、世界的な富の拡大がいかにして世代を超えたファミリー・オフィス部門を再編し、新たな投資機会を生み出しているかを探ります。

同日、IMFの円卓会議などの非公開セッションには経済高官や金融セクターのリーダーらが集まり、マクロ経済の変動性、規制の変化、地政学的リスクについて議論します。

3日目のハイライトには、RESOLVEやフィンテック・アブダビ（Fintech Abu Dhabi）などの主要イベントのほか、人工知能と金融サービスの融合について議論するAIアブダビ（AI Abu Dhabi）が含まれます。一方、ブロックチェーン・アブダビ（Blockchain Abu Dhabi）では、ブロック・チェーン、暗号通貨、分散型金融（DeFi）、伝統的金融の破壊などのテーマを検討し、Web3リーダーズ・ラウンドテーブル（Web3 Leaders Roundtable）には政策立案者、機関リーダー、イノベーターが集まります。

最終日は、ADSFFを特集し、持続可能性とESGに焦点を当てます。さらに、第2回EU-GCCグリーン・トランジション金融投資フォーラム（EU-GCC Finance & Investment for Green Transition Forum）では、上級政策立案者、規制当局、金融機関が一堂に会し、持続可能な未来のための資金調達の主要戦略について足並みを揃える一方、金融界の女性（Women in Finance）イベントでは金融業界で最も影響力のある世界的女性リーダーが数名参加する予定で、一方、New York大学Stern School of Business Abu Dhabi校では初の卒業式が開催されます。

ADFW 2025の全アジェンダを表示するには、ここをクリックしてください。

詳しい情報やご興味をお持ちの方は、www.adfw.comをご覧ください。

