【うまい棒ケース】のアクテックが「ビジネスチャンス発掘フェア2025」に出展致します！！小間位置（ブース番号）：2F-05
アクテック株式会社（本社：大阪府、代表取締役社長：芦田知之、以下 アクテック）は、2025年11月26日（水）～11月27日（木）の二日間、マイドームおおさかで開催される、「ビジネスチャンス発掘フェア2025」に出展致します。
小間位置（ブース番号）：2F-05
うまい棒ケースやラジコンケース、タブレットケース等を展示致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333475&id=bodyimage1】
■うまい棒ケース
パフ状で壊れやすい「うまい棒」を衝撃からどのように守るかを、50余年の技術を結集し、本気で作った逸品です！
お孫さんが、幼稚園のお楽しみ会でもらったうまい棒が、帰宅すると見るも無残な姿に…
悲しむ孫の顔を見たおじいちゃんが一念発起して作り上げた、愛情たっぷりのうまい棒ケースをご覧下さい！！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333475&id=bodyimage2】
■RCカー専用ディスプレイケース
幅広い年齢層に親しまれているRCカーをより楽しくする「専用ディスプレイケース」です。
RCカー本体、プロポ、バッテリー充電器、工具や予備パーツが収納可能な設計となっています。
アルミケースに収納する事で、ご自慢のラジコンを外部の衝撃から守ります。
ディスプレイとしても楽しんで頂けるので、まさに一挙両得です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333475&id=bodyimage3】
■TOUGHBOOK FZ-G2専用ソフトケース（標準バッテリータイプ）
FZ-G2の使い勝手向上、業務効率化を目的としたソフトケースです。
下記の効果が見込めます。
・ストラップ利用により両手を空けることができる、また落下を防止できる。
・蓋の利用により液晶画面を保護できる。
・ペンホルダー搭載により、ペンが取り出しやすい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333475&id=bodyimage4】
うまい棒ケース
うまみちゃんバージョン
https://actecstore.com/Products/catalog/119/UMB-UM/
兄妹バージョン
https://actecstore.com/Products/catalog/119/UMB-BS/
めんたい味バージョン
https://actecstore.com/Products/catalog/119/UMB-MENTAI/
RCカー専用ディスプレイケース
https://actecstore.com/Products/catalog/120/rc-car-case/
TOUGHBOOK FZ-G2専用ソフトケース（標準バッテリータイプ）
https://actecstore.com/Products/catalog/77/TAB-PA-FZG2/
アクテックストア
https://actecstore.com
アクテックコーポレートサイト
https://actec1972.co.jp
X
https://x.com/actec1972
Instagram
https://www.instagram.com/actec1972
YouTube
https://www.youtube.com/@actec1972
Facebook
https://www.facebook.com/actec1972
