ご当地ベア干支シリーズ第7弾！立派なたてがみ＆もふもふのしっぽ、手元は蹄（ひづめ）風のデザイン「ご当地ベア干支うま」12月より、期間・数量限定で順次販売開始♪♪
観光土産品の企画・製造・卸売を行う、ANAグループの株式会社FUJISEY（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：小口浩子）は、全国各地の観光地などで販売している「ご当地ベア」シリーズから、2026年の干支「午（うま）」をモチーフにした、「ご当地ベア干支うま」の販売を12月より順次開始いたします。
■ ご当地ベア干支シリーズは、今年で7年目！
ご当地ベアは、ご当地性のあるデザインを特徴に各地域の限定商品として2012年より販売し、現在は340種類を超えるご当地ベアが誕生しています。
ご当地ベアは、地域を限定した商品に加え、1年ごとに動物が変わる干支をシリーズ化しています。第1弾2020年の子（ねずみ）から始まり、毎年、丑（うし）・寅（とら）・卯（うさぎ）・辰（たつ）・巳（へび）のそれぞれをモチーフとしたご当地ベアを製作し、シリーズ累計2万個以上、販売してまいりました（現在は販売終了）。このたび第7弾として、2026年の干支「午（うま）」をモチーフにした、「ご当地ベア干支うま」を2026年限定で販売いたします。販売店舗は、12月1日（月）よりご当地ベアホームページにて、ご確認いただけます（随時更新予定）。
同シリーズは、足裏に西暦と漢字で干支が刺繍されており、ご当地ベアファンの方だけでなく、ご自身や親しい方の干支にちなんだプレゼントとして、また、その年に誕生のお子様のお祝いとしても喜ばれております。
■『ご当地ベア干支うま』 商品概要
◆ご当地ベア干支うまぬいぐるみS
【サイズ】約H260×Ｗ200mm （座らせた状態）
【価 格】3,630円（税込）
◆ご当地ベア干支うまマスコットST
【サイズ】約H170×Ｗ110mm
【価 格】2,310円（税込）
足裏には「午」の文字を抱えたうまの刺繍が入っています。
うまのフードを被り、手元は蹄（ひづめ）風のデザインに。体の毛並みとは少し違った質感になっています。
毛足の長い立派なたてがみと、もふもふのしっぽがチャームポイント♪
見た目も手ざわりも楽しめる、とってもかわいいご当地ベアです。ベアの額の白とフードの白い部分がつながるデザインになっているところにも注目です！
■ 『ご当地ベア干支うま』 販売情報
【販売期間】2025年12月より順次（～2026年中）※数量限定生産のため在庫がなくなり次第終了となります。
【販売店舗】12月1日（月）にご当地ベアホームページ（https://www.fujisey.com/gotouchibear/）にて公開予定。
（随時更新予定）
～ご当地ベアとは？ 全47都道府県、340種類以上が誕生！～
「ご当地ベア」は日本全国の「ご当地」で出会える”くまのぬいぐるみ”です。
2012年に栃木県名物のイチゴをモチーフにした「栃木ストロベア」を販売し、好評をいただいたのを皮切りに、全47都道府県のご当地ベアが誕生。購入されたお客様の旅の思い出として、また、知られていない物産品の発見のきっかけになればとの思いから、その地域の特徴を取り入れることを大事にしています。全国各地の主要な高速道路・空港・鉄道などの交通機関の売店、観光地やテーマパークのお土産店、ホテルなどの宿泊施設等約1000カ所以上で販売し、年間販売数は約40万個となっています。
