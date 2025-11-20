ベトジェット、ベトナム行きフライト限定チケットプロモーション「祝祭フライトで自分へのご褒美！」を開催！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334849&id=bodyimage1】
（東京, 2025年11月20日） - ベトジェットは、年末の旅行シーズンに向けて日本人旅行者に、日常の喧騒から離れて、魅力的な旅行の喜びで自身を労わるひとときを提供します。同社は年間最大規模のチケットプロモーション「祝祭フライトで自分へのご褒美！」を開催し、旅行者をベトナムの美しい景観や豊かな文化、そして華やかな祝祭の雰囲気へと誘います。ベトジェットは現在、日本とベトナムの間で、東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡 - ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイを結ぶ直行便10路線を運航しています。
チケットプロモーションは2025年11月24日から11月30日までの1週間にわたって開催され、日本とベトナムを結ぶ各路線で、下記の特別割引が適用されます。
・期間中、ベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリでの予約時に、プロモーションコード「THANKME」を入力することで、ベトナム行きエコチケットが100%割引（税・手数料別）になり、片道わずか11,690円からご購入いただけます。対象搭乗期間は2026年1月5日から5月27日（*）です。
・同期間中にエコチケットをご予約いただくと、20kgまでの受託手荷物が無料となります（**）。対象搭乗期間は2026年5月4日から5月28日までです。
・ 2025年12月31日までにベトナム行きの航空券をご予約いただくと、数量限定で高速データ500MBのeSIMを無料で提供します。予約時にeSIMオプションを選択することでご利用いただけます。
ベトナム国内線においては、2026年1月31日まで（*）のご旅行を対象に、SkyBossの運賃を約10,600円から、ビジネスクラスを約14,700円からご提供します。いずれの割引も期間限定で、特別なサービスや優先チェックインなど各種特典をご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334849&id=bodyimage2】
旅行者の皆様は、ホーチミンの活気あふれる街並み、ハノイの時を超えた魅力、ダナンやニャチャンの陽光あふれるビーチ、そしてフーコックのトロピカルなレジャースポーツまで、自分だけのベトナム旅行を自由に計画することができます。ベトジェットの拡大を続ける国際フライトネットワークによって、アジア太平洋地域の様々な目的地へもスムーズにアクセスできます。
「祝祭フライトで自分へのご褒美！」は、旅行者の皆様がご自身の日々の努力を祝う「有意義な旅」を後押しするキャンペーンであり、ベトジェットは、旅行を通じて心身共にリフレッシュし、新たな節目を迎える機会を皆様にご提供します。今年のホリデーシーズンをさらに盛り上げるため、ベトジェットでは2026年2月までのフライトで、クリスマス、新年、バレンタイン、そして旧正月（テト）をテーマにした機内エンターテインメントを実施し、乗客へのサプライズギフトを用意しております。
（*）路線によって、適用される旅行期間が異なる場合があります。利用不可日が設定される場合があります。詳細は下記URLまで
https://www.vietjetair.com/en/news/hot-deals-1697696866958/promotional-programs-are-not-applicable-during-the-following-holidays-1754497931524
（**）諸条件に依る
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
（東京, 2025年11月20日） - ベトジェットは、年末の旅行シーズンに向けて日本人旅行者に、日常の喧騒から離れて、魅力的な旅行の喜びで自身を労わるひとときを提供します。同社は年間最大規模のチケットプロモーション「祝祭フライトで自分へのご褒美！」を開催し、旅行者をベトナムの美しい景観や豊かな文化、そして華やかな祝祭の雰囲気へと誘います。ベトジェットは現在、日本とベトナムの間で、東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡 - ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイを結ぶ直行便10路線を運航しています。
チケットプロモーションは2025年11月24日から11月30日までの1週間にわたって開催され、日本とベトナムを結ぶ各路線で、下記の特別割引が適用されます。
・期間中、ベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリでの予約時に、プロモーションコード「THANKME」を入力することで、ベトナム行きエコチケットが100%割引（税・手数料別）になり、片道わずか11,690円からご購入いただけます。対象搭乗期間は2026年1月5日から5月27日（*）です。
・同期間中にエコチケットをご予約いただくと、20kgまでの受託手荷物が無料となります（**）。対象搭乗期間は2026年5月4日から5月28日までです。
・ 2025年12月31日までにベトナム行きの航空券をご予約いただくと、数量限定で高速データ500MBのeSIMを無料で提供します。予約時にeSIMオプションを選択することでご利用いただけます。
ベトナム国内線においては、2026年1月31日まで（*）のご旅行を対象に、SkyBossの運賃を約10,600円から、ビジネスクラスを約14,700円からご提供します。いずれの割引も期間限定で、特別なサービスや優先チェックインなど各種特典をご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334849&id=bodyimage2】
旅行者の皆様は、ホーチミンの活気あふれる街並み、ハノイの時を超えた魅力、ダナンやニャチャンの陽光あふれるビーチ、そしてフーコックのトロピカルなレジャースポーツまで、自分だけのベトナム旅行を自由に計画することができます。ベトジェットの拡大を続ける国際フライトネットワークによって、アジア太平洋地域の様々な目的地へもスムーズにアクセスできます。
「祝祭フライトで自分へのご褒美！」は、旅行者の皆様がご自身の日々の努力を祝う「有意義な旅」を後押しするキャンペーンであり、ベトジェットは、旅行を通じて心身共にリフレッシュし、新たな節目を迎える機会を皆様にご提供します。今年のホリデーシーズンをさらに盛り上げるため、ベトジェットでは2026年2月までのフライトで、クリスマス、新年、バレンタイン、そして旧正月（テト）をテーマにした機内エンターテインメントを実施し、乗客へのサプライズギフトを用意しております。
（*）路線によって、適用される旅行期間が異なる場合があります。利用不可日が設定される場合があります。詳細は下記URLまで
https://www.vietjetair.com/en/news/hot-deals-1697696866958/promotional-programs-are-not-applicable-during-the-following-holidays-1754497931524
（**）諸条件に依る
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
プレスリリース詳細へ