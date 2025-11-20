お酒を愉しむためのグルメマガジンの特別号「CavaTappi(カバタッピ)100号」を発刊いたします。

株式会社リカーマウンテン

全国に201店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、2025年11月20日(木)にお酒を愉しむためのグルメマガジンの特別号「CavaTappi(カバタッピ)100号」を発刊いたします。

1998年の創刊以来、27年間にわたり多くの読者の皆さまに支えられてきたグルメマガジン「CavaTappi(カバタッピ)」が第100号の節目を迎えたことを記念し、このたび特別号を発刊する運びとなりました。心からの感謝を込めて、特別な一冊をご用意いたします。

本冊子では、これまでの歩みを振り返る企画や、お酒の楽しさをさらに広げる豪華な特集をたっぷり詰め込みました。皆さまのご愛読に感謝しつつ、これからもお酒を愛するすべての方に寄り添う記事をお届けいたします。

■100号記念 特別企画のご紹介

1.100号記念プレゼント企画

1年分のチューハイや炭酸水など豪華プレゼントが抽選で271名様に当たるキャンペーンを実施。誌面に掲載されている応募フォームからお申込みください。

2.リカーマウンテンで使える無料引換クーポンが当たるプレゼント企画

LINE友だち追加＆アンケート回答すると、ビール＆チューハイ無料引換クーポンが抽選で3,000名様に当たるキャンペーンを実施。

詳細はこちら：https://cavatappi.likaman.co.jp/100_campaign/

3.メーカー＆リカマンスタッフが本気の飲み比べ！クラフトビール決定戦

メーカー8社とビールを愛するリカマンスタッフが忖度・偏見なしで選んだクラフトビール。皆さまにもその美味しさを味わっていただきたく、紹介アイテムを多数詰め込んだ「クラフトビールセット」を店頭にて限定販売。

4.知っていたらプチ自慢できるお酒の基礎知識

お酒を愉しむなら、ちょっとした知識を持っているとさらに面白いもの。お酒好きの会話でちょっとした話題作りにもなる「あれこれ」をお教えいたします。

ほかにもお酒にまつわる企画が盛りだくさん。本誌「CavaTappi(カバタッピ)」はリカーマウンテン店舗にて配布しております(在庫が無くなり次第、配布終了となります)。冊子を通じて、皆さまのリカーライフがさらに充実すること間違いなし！この機会に、ぜひリカーマウンテン各店舗へお立ち寄りください。

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60 日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60 日本生命四条ビル7階

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp