『大航海時代 Origin』コンテンツアップデート＆イベント開催！
- 親密度を最大値まで高めS級航海士として雇用が可能な宿屋の従業員が4人登場
- 提督年代記「回顧録」の報酬を改善、提督5人の新規専用装備を追加
- 12月14日（日）まで「幸運フェスイベント」などユーザー特典盛りだくさんのイベントを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334706&id=bodyimage1】
[2025-1120] LINE Games（共同代表：パクソンミン、 チョドンヒョン）が配信し、株式会社Motif（代表：イ・イン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』で新しい航海士の登場を始め、コンテンツのアップデートと特典イベントが開催されますのでお知らせいたします。
――――4人の宿屋の従業員がS級航海士として雇用可能に！――――
今回のアップデートで、4人の宿屋の従業員をS級航海士として雇用できるようになりました。S級航海士として雇用できるようになった従業員は、セビリアの宿屋の「アセナテ」とポルトの宿屋の「アデリーナ」、ジャカルタの宿屋の「プルナマ」、マラッカの宿屋の「スニタ」です。この従業員たちの親密度を最大値まで高めるとS級航海士として雇用することができます。
――――回顧録の購入時にもらえる商品報酬がリニューアル！――――
既存の提督5人（ジョアン・フェレロ、カタリーナ・エランツォ 、アル・ヴェザス、オットー・スピノーラ、エルネスト・ロペス）の回顧録商品の最終報酬として新規専用装備を追加しました。すでに提督の回顧録の購入をしているユーザーにはレターボックスにて報酬を受け取れます。
――――様々な特典イベントを開催！――――
今回のアップデートでも様々なイベントが盛りだくさんです。
■幸運フェスイベント
投資シーズン4の報酬である「投資証書」と様々な成長財貨を獲得できます。
－開催期間：2025年11月19日（水）～2025年12月14日（日）
■豊かな秋の終わり,幸運フェスイベント
イベント期間中に14日ログインすると、「幸運の証書くじ」を獲得することができ、このくじを使って「投資証書」をランダムな数獲得することができます。
－開催期間：2025年11月19日（水）～2025年12月14日（日）
■幸運フェスホットタイムバフイベント
イベント期間中4回行われるホットタイムが、期間ごとに異なるバフが付与されます。
幸運のホットタイムI（11月 19日（水）から25日（火））：「交易品購入価格50%割引」
幸運のホットタイムII （11月26日（水）から12月2日（火））：「 物々交換時交易品減少量5%減少 」
幸運のホットタイムIII（12月3日（水）から12月9日（火））：「造船費用50%割引」
幸運のホットタイムIV （12月10（水）から12月14日）：「 陸地探検道具購入価格50%割引 」
－開催期間：2025年11月19日（水）～2025年12月14日（日）
■幸運フェスドゥカート商品イベント
イベント期間中に商店の「商団連合」 カテゴリーでゲーム財貨の「ドゥカート」を使い、「共用契約書」と「強化剤」、「特殊教本」などの成長財貨を購入できるドゥカート商品が追加でオープンとなり、「ドゥカート商品」を通じて「商団連合交換札」を獲得できます。
