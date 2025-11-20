QSÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡§»ýÂ³²ÄÇ½À2026
¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤ÎÂç³Ø(Swedish University)¤¬À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¡¢¥¢¥¸¥¢¤¬Ìö¿Ê¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¸åÂà¤¹¤ëÃæ¡¢±Ñ¹ñ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹
¥í¥ó¥É¥ó, 2025Ç¯11·î20Æü /PRNewswire/ -- À¤³¦¤Î¹âÅù¶µ°éÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëQS Quacquarelli Symonds¤Ï¡¢2026Ç¯ÈÇ¤ÎQSÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡§»ýÂ³²ÄÇ½À¡£
¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î¥ë¥ó¥ÉÂç³Ø(Lund University)¤¬½é¤á¤Æ¼ó°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥í¥ó¥ÈÂç³Ø¤Ï2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¡¢Â³¤¤¤ÆUCL¤¬3°Ì¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢106¤Î¹âÅù¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë2,000°Ê¾å¤ÎÂç³Ø¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡Ê240¹»¡Ë¡¢¼¡¤¤¤ÇÃæ¹ñ¡Ê163¹»¡Ë¡¢±Ñ¹ñ¡Ê109¹»¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¡Ê103¹»¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê76¹»¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
QS¤Î¥·¥Ë¥¢VP¡¢Ben Sowter»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖQS»ýÂ³²ÄÇ½À¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤Î»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£169¤Î¹ñºÝÅª»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÃ£À®¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«17¡ó¤Ë²á¤®¤º¡¢´Ä¶¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÉ¬Í×À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯ÌÀÇò¤Ç¤¹¡£¡×
³µÍ×
¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ðー¥¯¥ìー¹»¡Ê11°Ì¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¼ó°Ì¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯Âç³Ø¡ÊNYU¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×20Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦±Ñ¹ñ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×10¡¢¥È¥Ã¥×50¡¢¥È¥Ã¥×200¤Î³Æ¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥Ê¥À¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥È¥Ã¥×10Âç³Ø¤Î½¸ÃæÅÙ¡Ê7¡ó¡Ë¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦UNSW¥·¥É¥Ëー¤¬¥È¥Ã¥×10¤ËºÆ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ê7°Ì¡Ë¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÂç³Ø¤¬4¹»¡¢¥È¥Ã¥×20¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥¯¥ìーÂç³Ø¡Ê45°Ì¡Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×50¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍ£°ì¤ÎÂç³Ø¤Ç¤¹¡£
¡¦¥É¥¤¥Ä¤Ï65¹»¤Î¥é¥ó¥¯Æþ¤êÂç³Ø¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯Âç³Ø¡Ê46°Ì¡Ë¤¬¤½¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦¥Ç¥ë¥Õ¥È¹©²ÊÂç³Ø¡Ê35°Ì¡Ë¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥È¥Ã¥×¹»¤Ç¤¹¡£
¡¦º£²ó¤ÎÈÇ¤Ë¤Ï58¹»¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÂç³Ø¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¼«¼£Âç³Ø¡Ê83°Ì¡Ë¤¬¤½¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹
¡¦¥½¥¦¥ëÂç³Ø¹»¡Ê37°Ì¡Ë¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìµþÂç³Ø¡Ê48°Ì¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ãæ¹ñ¤ÏÂ¾¤Î¤É¤Î¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿-49¹»¤Î¿·µ¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ç¡¢ºÇ¤â¶á¤¤¶¥¹ç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¡Ê+26¹»¡Ë¤Î¤Û¤ÜÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉüÃ¶Âç³Ø¤¬Ãæ¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¥é¥ó¥¯¡Ê140°Ì¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦IIT¥Ç¥êー¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇºÇ¤â¹â¥é¥ó¥¯¤ÎÂç³Ø¡Ê205°Ì¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¡Ê69°Ì¡Ë¤ÈÆîÍÎÍý¹©Âç³Ø¡Ê99°Ì¡Ë¤¬¡¢´Ä¶¸¦µæÊ¬Ìî¤ÇÆ±Î¨¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íÂç³Ø¡Ê90°Ì¡Ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×200¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ£°ì¤ÎÂç³Ø¤Ç¤¹¡£
¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇºÇ¤â¹â¥é¥ó¥¯¤Î4¹»¤¹¤Ù¤Æ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±ー¥×¥¿¥¦¥óÂç³Ø¡Ê59°Ì¡Ë¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦¥Ù¥¤¥ëー¥È¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥óÂç³Ø¤¬¥¢¥é¥ÖÃÏ°è¤ÇºÇ¹â°Ì¡Ê176°Ì¡Ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
´°Á´¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥í¥´ー: https://mma.prnasia.com/media2/2714473/5628981/QSWUR_Logo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com