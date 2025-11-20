日本初*の『VAIOバッテリー保証サービス』を期間限定で開始
VAIO株式会社（本社：長野県安曇野市 代表取締役社長：山野 正樹 以下VAIO）と株式会社ノジマ（神奈川県横浜市 代表執行役社長 野島廣司 以下ノジマ）は対象機種購入から3年以内にバッテリーの満充電容量が80％以下になった場合、バッテリーを無償で交換する『VAIOバッテリー保証サービス』の提供をノジマ店舗にて、12月1日（月）より開始いたします。
ノートPCに搭載されるリチウムイオンバッテリーは、一般的に継続使用によって満充電容量が低下し、使い方によっては数年で使用感に悪影響を及ぼすケースも報告されています。本施策はリチウムイオンバッテリーを長年取り扱ってきたVAIOならではの施策であり、追加料金を頂かない基本保証においてバッテリーの劣化を保証するのは日本初*の取り組みと考えています。
※日本で販売されている法人及び個人向けノートPCのメーカ標準保証（本体に無償で付帯する保証）により、1年を超える使用に対するバッテリー経年劣化を保証していることにおいて。2025年11月時点、ステラアソシエ調べ。
＜『VAIOバッテリー保証サービス』・キャンペーン概要＞
保証内容：3年以内にバッテリーの満充電容量が 80％以下になった場合にバッテリーを無償で交換
判別方法 : “VAIOの設定”の“バッテリー状態”より満充電容量を判別
対象機種 : VAIO（R） SX14-R ,VAIO（R） F14, VAIO（R） F16
価格 ：お客様の追加負担はなし
販路 ：ノジマ店舗
対象期間 ：2025/12/1～2026/3/31の期間にご購入いただいた商品
保証期間：購入日～購入日より3年
受付方法の詳細は、VAIO HPにてご案内します https://solutions.vaio.com/777
交換時御用意が必要なもの：対象PC本体、購入日が確認できるもの
今後ともお客様にVAIOの「カッコイイ」「カシコイ」「ホンモノ」をご体感いただけるようグループの相互作用を最大限発揮してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334821&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社ノジマ
