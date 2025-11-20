IDOG&ICAT2025年秋冬コレクションより、可愛いを詰め込んだ【iDog fleur（フルール）】デザインのペット用ベッドが登場。
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）は愛犬・愛猫用のペットベッドを、当社運営のインターネットショッピングサイトや、小売向けの卸売サイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334807&id=bodyimage1】
■ まあるいかたちに、ふわっとやさしく包まれる安心感のラウンドベッド
もぐって、くるまって、ぬくぬく♪
ポコポコ素材がかわいい ペット用ラウンドベッド。
もぐるのが大好きなワンちゃん、ネコちゃんにぴったりのアイテムです。
・ふわふわ中綿入りベッドでぐっすり
たっぷり中綿を入れたベッドに包まれて、愛犬・愛猫が気持ちよく寝られます。
・2枚仕立てのブランケット付き
ベッドに合わせたブランケットはボタンで付け外し可能。
気温や好みに応じて調節してください。
もぐったり、かくれんぼの好きな子はブランケットをつけて、オープンタイプが好きな子は、ブランケットを外して使えます。
・細部までこだわった形と仕様
綿がたっぷり詰まった壁面はあごを乗せてくつろぐことができます。
底面にはすべり止め付きで、ペットが飛び込んでもズレにくく仕上げました。
※すべり止めは床暖房対応の物を使用しております
商品名：iDog fleur もぐれるラウンドベッド
カラー：マカロンピンク/ビスケット/カフェオレ
素材：ポリエステル100％
サイズ：外寸：直径58cm×高さ17cm / 内寸：直径32cm / 壁面厚さ：11cm / 底面（滑り止め部分）：直径39cm
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334807&id=bodyimage2】
■ もぐるのが大好きなペットにぴったりの、くるまれて安心できるお布団
寝袋みたいに中にすっぽり、寒い季節もあったか快適。
リラックスタイムが特別になるうちの子専用お布団です。
・やさしい色味とポコポコ素材のふとん型ベッド
ふわっと軽くて、やさしく包まれる安心感。
手ざわりの良いポコポコ素材は、見た目にもあたたかく、ナチュラルでやさしい色味がお部屋にもすっとなじみます。
・ふわふわ中綿入りベッドでぐっすり
たっぷり中綿を入れたベッドに包まれて、愛犬・愛猫が気持ちよく寝られます。
・上でも、もぐっても。気分で選べる2wayスタイル
暖かい日はお布団の上でゴロ～ンとしたり、寒い日は中にもぐってぬくぬくしたり。
その日の気分で使い分けられる2way仕様だから、季節や性格に合わせて快適に使えます。
・細部までこだわった仕様
底面にはすべり止め付きで、ペットが飛び込んでもズレにくく仕上げました。
※すべり止めは床暖房対応の物を使用しております
商品名：iDog fleur おやすみお布団
カラー：ピンク/ブルー
素材：ポリエステル100％
サイズ：敷布団：70cm×50cm / 掛け布団：55×50cm / ピロー：25×12cm
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334807&id=bodyimage3】
■ ぬくもり感じるケーブル模様のわんこの秘密基地
ケーブル編み模様にぬくもりを感じるテントベッド。
狭い場所や囲われた場所が好きな愛犬や愛猫にオススメです。
・やさしく包まれる、わたしだけの小さなおうち
温もり感じるケーブル模様のテント型ベッドです。
もぐるのが大好きな子におすすめの形です。
大人かわいいわんちゃんに贈る、とっておきのベッドです。
・ふわふわ中綿入りベッドでぐっすり
