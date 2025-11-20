導入店舗数9,000店舗のキロクル 12月18日（木）にセミナー開催 売上と顧客満足につながるQSCチェックの秘訣を初公開
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー（本社：東京都新宿区、代表取締役：出野勝也、以下 SST）は、2025年12月18日（木）13時より「時代に合った店舗運営の秘訣！～QSCとお客様の声から繁盛店を作る！～」をまるなげセミナーにて無料で開催します。
お申込みはこちらから：https://inden-seminar.com/seminar/202512_18/?cc=7100
「QSCチェックの結果は良いのに、お客様アンケートの結果は悪く売上もなかなか上がらない」
そんな店舗運営のお悩みを解決するためにこのセミナーは生まれました。顧客目線とズレないQSCチェック方法について徹底解説。現場の改善スピードを格段に高める２ステップを初公開します。
1. 顧客視点を取り入れたQSCチェック再設計
本当にお客様が気にするポイントを見極め、必要最小限＋重点項目でチェックリストを再構築。現場の負荷を抑えながら品質を担保する設計手法を解説します。
2. キロクルとアンケート機能で実現するリアルタイム改善ワークフロー
チェック結果とお客様の声を同じ画面で一元管理し、ネガティブコメントやフリーコメントを即改善に繋げるフローをご紹介します。
セミナーを聞くメリット
・顧客が本当に重視するQSCポイントを押さえたチェック設計法を習得できる
・紙／Excel運用から脱却し、業務負荷を3分の1に削減する具体的手順がわかる
・アンケート結果を即改善に繋げるリアルタイムフローを学べる
・DX導入の失敗事例と回避策を含むロードマップで、現場定着までの道筋が明確になる
お申込みはこちらから：https://inden-seminar.com/seminar/202512_18/?cc=7100
開催概要
名称：「時代に合った店舗運営の秘訣！～QSCとお客様の声から繁盛店を作る！～」
日程：2025年12月18日（木）13時～14時
視聴方法：Zoomでのオンライン配信
参加費：無料
■主催
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー
■協力
株式会社インデンコンサルティング
【株式会社スマート・ソリューション・テクノロジーについて】 https://www.sstinc.co.jp/
2012年創業。『技術を文化へ』のミッションのもとハード/ソフト/サービス全てを自社で開発。次の社会の「あたりまえ」となるソリューションづくりを目指しています。勤怠管理サービス向けの打刻端末として業界トップレベルのシェアを誇るICカードリーダー「ピットタッチ（R）」シリーズ、独自開発の音波通信技術「TrustSound（R）」、店舗DXソリューションとして店舗運営業務の効率化に貢献するQSCチェックツール「キロクル（R）」やアプリダウンロード数1,700万超のデジタルショップカードサービス「ジートル（R） CS」を提供しています。
（＊） 記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
キロクル 製品サイト：https://www.sstinc.co.jp/products/kirokuru_qsc.html
ジートル 製品サイト：https://www.sstinc.co.jp/products/zeetle-cs/
配信元企業：株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー
お申込みはこちらから：https://inden-seminar.com/seminar/202512_18/?cc=7100
