TVアニメ 『リコリス・リコイル』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII LYCORIS」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン『AOW01 MARKII』とのTVアニメ 『リコリス・リコイル※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334781&id=bodyimage1】
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「錦木千束」「井ノ上たきな」の2モデル。作品タイトルを充電ケースに、作品モチーフを左右ハウジングプレートに配置。音声ガイダンスは「錦木千束」「井ノ上たきな」の新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計24ワードのボイスを楽しめます。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて11月21日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」及び、「イヤホンポーチ」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、11月21日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 「リコリス・リコイル」とは…
平穏な日々――その裏には秘密がある
犯罪を未然に防ぐ秘密組織――「DA（Direct Attack）」。そのエージェントである少女たち――「リコリス」。
当たり前の日常も、彼女たちのおかげ。歴代最強のリコリスと称されるエリート・錦木千束、優秀だけどワケありリコリス・井ノ上たきなが働く喫茶「リコリコ」もその支部のひとつ。ここが受けるオーダーは、コーヒーやスイーツの注文から、こどものお世話、買い物代行、外国人向けの日本語講師etc、「リコリス」らしからぬものばかり。自由気ままな楽天家、平和主義の千束とクールで効率主義のたきな、二人の凸凹コンビのハチャメチャな毎日がはじまる！
■公式HP：https://lycoris-recoil.com/
■公式X：@lycoris_recoil
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334781&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334781&id=bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/LYCORIS_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6279419
※店舗設置専用QRコードにて受注受付
■受注期間：2025年11月21日（金）15：00～2026年1月16日（金）15：00
