一ノ瀬ワタルが、珍奇で奇怪な植物に熱狂！“美しさと偏愛の世界”に迫る異色の植物ドラマ「変態植物倶楽部」12月深夜スタート！

テレビ大阪では2025年12月5日（金）から毎週金曜深夜1時30分※初回は深夜2時放送 より、

ドラマ『変態植物倶楽部』を放送します。

ファッションやアート、建築に勝るとも劣らない、自然が生んだ脅威的な造形美を有する植物たち。愛好家たちが熱狂する珍奇で奇怪な植物を、敬意とユーモアを込めて「変態植物」と呼び、その美しさ、おもしろさ……これをきっかけに、そんな偏愛の世界を楽しんでもらえる“倶楽部”を目指す、新ジャンル植物ドラマです。

主演を務めるのは、テレビ大阪ドラマ初主演の一ノ瀬ワタル。植物を偏愛する主人公・副島を演じます。変態植物のビジュアルや生態、そして植物に人生を捧げる愛好家たちの話に耳を傾けるうち、副島がどんどん魅せられていくプロセスをリアルに描きます。そして、変態植物を偏愛する人気ショップが続々登場するのも見どころ！

さらに、植物の声が聞こえる!?副島と植物との、種を超えたちょっぴり不思議な会話シーンも見逃せません。

監修を務めるのは、植物探検家・長谷圭祐。東南アジアを中心に世界中の熱帯雨林をめぐり、これまでに新種や未記載種を数多く発見しているこのジャンルの第一人者です。これまで『BRUTUS』『趣味の園芸』など雑誌への寄稿、『クレイジージャーニー』への出演など幅広く活動しており、そして今回、ドラマの監修として変態植物の魅力を発信します。

また、エンディングテーマそして劇伴音楽を担当するのは、新進気鋭の2人組ユニット・Natsudaidai（ナツダイダイ）。

脚本を読み込みながら書き下ろされた「ビザールラヴ」は、作品のテーマにもなっている”変態植物への偏愛”をNatsudaidaiらしいサウンドで表現した一曲。

ドラマの世界観と綿密にリンクした音像が、物語の余韻をより深く彩ります。

制作チームは『植物男子ベランダー』（NHK BSプレミアム）シリーズを手掛けたテレコムスタッフと、グルメ・建築・サウナなど、数多くのカルチャードラマを手掛けたテレビ大阪が制作。両社がタッグを組んで手掛けたドラマ×ドキュメンタリー作品『地球の歩き方』シリーズは、釜山国際映画祭で賞を受賞するなど国内外から高い評価をいただいています。

【コメント】

■副島:一ノ瀬ワタル

「変態植物倶楽部」は実在する部屋・お店・店員さんらにご協力いただき撮影した作品で、本当に植物に自分を捧げてらっしゃる方々なんです。

この作品は一部の植物好きの方達にはドンッとはまりますが、いまはそこまで興味がない方達でも、楽しんで貰える作品になってるのではないかと思います。

変態植物だけでなく、自分含め様々な変態達が登場します！お楽しみに

《プロフィール》

1985年7月30日生まれ、佐賀県出身。2009年に映画『クローズZEROII』で俳優デビュー。映画『HiGH&LOW』シリーズや『キングダム』など話題作に出演。自身初主演を務めたドラマ『サンクチュアリ -聖域-』（Netflix）では日本ランキング1位を獲得。

■音楽：Natsudaidai

植物と“変態”の掛け合わせに、制作前からわくわくしていました。

楽曲は、対象への純粋で少し歪んだ愛情を詩と音に込めています。

劇中歌は初めての挑戦でしたが、脚本を読みながらの音作りは楽しかったです。

誰しもが秘めるビザールな部分に届いたら嬉しいです。

Natsudaidai ｜ Track Maker

Nanae

《プロフィール》

同じ誕生日のシンガーのヨウと、トラックメーカーのNanaeによるユニット。2023年に結成・始動。

作詞・作曲はもちろん、編曲、レコーディング、ミックス、アートワークまでを自ら手がけ、ネオソウルやR&Bをルーツに、エレクトロ、ハウス、テクノなどを融合させた新たなサウンドを創り出す。

二人の感性が織りなすグルーヴには、心地よくも新鮮さを感じさせる独自の空気が宿っている。

2024年8月冨田ラボ・プロデュースによる新曲を収録した1st EP『青果店』をリリース。

立て続けに、2025年4月2nd EP『CHEW』をリリース。冨田恵一（冨田ラボ）にもその才能を見出され、2nd EP収録曲『Tasting!』はJ-WAVE TOKIO HOT 100 で、新人では異例の4位にランクイン。

また、Apple Musicの次世代アーティストを紹介する企画『Up Next Japan』に選出され、さらに、 YouTubeの音楽イベント「YouTube Music Night」に出演するなど、国内外からも注目を集めている。

2025年11月12日（水）には、新曲「徒歩7分」をリリースした。

【biography】https://bio.to/Natsudaidai

第1話あらすじ

※場面写真

主人公・副島（一ノ瀬ワタル）は、水商売で働いていた頃に遺棄された胡蝶蘭を家に持ち帰って育て始めたのがきっかけで、植物に魅せられ、植物に狂った男。現在は植物の世話を優先させるため、時間の融通が聞く食品の宅配デリバリーで生計を立てている。

ビカクシダに埋め尽くされた1Kの部屋に暮らす副島は、その日も自転車で食品の宅配デリバリーの仕事に奮闘。最後の宅配が終わって建物から出ると、目の前に植物に埋もれた建物が。そのインパクトにしばらく立ちすくむ副島だが、意を決して店内に足を踏み入れる。すると、奇怪な姿をした植物たちがフロアを埋め尽くしていた。そこは、食虫植物専門店「チェリーラディッシュ」（東京・恵比寿）。副島が唖然としながら店内を見回っていると、ある植物を目にした瞬間、覚醒し……？

【番組内容】

珍奇で美しい「変態植物」に狂おしいほど魅せられた主人公・副島（一ノ瀬ワタル）が、毎話ひとつの植物と向き合い、街の片隅にある偏愛的ショップを訪ねる15分のドラマ。副島が植物を愛でるたまらなくキュートな姿や、まるで人と話すように植物たちと会話を繰り広げるシーンにも注目を！

【番組概要】

【番組名】『変態植物倶楽部』

【放送日時】2025年12月5日スタート テレビ大阪：毎週金曜深夜1時30分～

【配信】■広告付き無料配信サービス「TVer」にて見逃し配信

https://tver.jp/series/srvtbkehgn

■YouTubeではオリジナルコンテンツも配信

https://www.youtube.com/@hentai_shokubutsu_club

【主演】一ノ瀬ワタル

【企画】石田雄作

【監督・脚本】菅井祐介

【エンディングテーマ】 Natsudaidai「ビザールラヴ」

【音楽】Nanae（Natsudaidai）

【監修】長谷圭祐

【プロデューサー】石田雄作 石川竜輝 永岩祐介

【製作著作】テレビ大阪

【話数】15分×4話

【制作】テレビ大阪/テレコムスタッフ

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/hentai_shokubutsu/

【公式X（Twitter）】https://x.com/shokubutsu_club

【公式Instagram】https://www.instagram.com/shokubutsu_club/

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@hentai_shokubutsu

【公式ハッシュタグ】#変態植物俱楽部