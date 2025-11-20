CES基調講演ステージにてMcKinseyおよびGeneral Catalystが登壇するAll-Inインタビュー開催





共同ホストのJason Calacanis氏と共に、AI革命をテーマにしたAll-Inライブインタビューを実施

アーリントン（バージニア州）, 2025年11月20日 /PRNewswire/ -- Consumer Technology Association（CTA）®は、McKinsey & Companyのグローバル・マネージング・パートナーであるBob Sternfels氏およびGeneral CatalystのCEOであるHemant Taneja氏が、起業家・エンジェル投資家でありAll-In podcastの共同ホストを務めるJason Calcanis氏と共に、CES®の基調講演に登壇することを発表しました。世界で最も影響力のあるビジネス・ポッドキャストによる同ライブ収録では、AIがグローバル戦略、投資、イノベーションをどのように再定義しているかを探り、ビジネス界で最も鋭い洞察力を持つ3名から実践的な知見を提供する予定です。

「これこそがCESの真髄です。アイデア、影響力、そしてイノベーションが融合する場なのです」と、CTAの社長であるKinsey Fabrizio氏は述べました。「McKinseyおよびGeneral Catalystのリーダーを迎えてAll-In podcastのライブ収録を開催することは、まさにこの瞬間の熱気を体現するものです。AIは産業を再構築しているだけでなく、リーダーシップ、戦略、そして機会のルールを書き換えているのです。CESは、イノベーターが集い、AI革命を主導する場です。」

・Sternfels氏は、世界で最も影響力のある経営コンサルティング会社であるMcKinsey & Companyを率いています。同氏のリーダーシップの下、同社は顧客支援のみならず自社のオペレーションにおいてもAIを積極的に導入しており、McKinseyの生成AIプラットフォームであるLilliが、社内の新たな働き方を支えています。

・Taneja氏は、運用資産が400億ドル超に及ぶ、世界有数のベンチャーおよびトランスフォーメーション企業であるGeneral Catalystを率いています。同氏は、Stripe、Samsara、Superhuman（旧Grammarly）、Gustoといった時代を象徴する企業を支援してきました。

・Calacanis氏は、シリコンバレーで最も精力的な発信者の一人です。Uber、Robinhood、Calmといった企業への初期投資家として、同氏は産業を変革するイノベーションを見抜いてきた実績があります。また、All-In podcastの共同ホストとして、数百万人規模の創業者やエグゼクティブが注目するテック、投資、政策に関する議論を形成するプラットフォームを築いています。

「CESにおいてHemant氏およびJason氏と共に、ビジネス、投資、テクノロジーのトップリーダーがAI革命をどのように乗り越えているのかについて議論できることを楽しみにしています」と、Sternfels氏は述べました。「このテクノロジーが企業を変革し得る可能性を探るとともに、リーダーがAIの機会をいかに捉え、自社を再構想し、AI主導の価値を創出できるのかについて議論する予定です。」

AIは生産性を再定義し、競争環境を作り替え、リーダーに対して自社の運営方法を再考することを迫っています。今回のCES基調講演では、すでに変革が進む産業はどこなのか、そして投資家、CEO、グローバルリーダーがこれからの展開をどのように見極めていくべきかなど、AIを取り巻く最も差し迫った、そして刺激的な問いに踏み込む予定です。

スクリプトに縛られないスタイルと、一流の投資家や起業家による鋭い議論で知られるAll-Inは、数百万のリスナーに届き、取締役会からスタートアップに至るまで幅広い場で議論の方向性を形作っています。

「今年のCESに、率直で本質に切り込むAll-In podcastの形式を持ち込めることを嬉しく思います。そして願わくば今後も長年にわたり続けていきたいと考えています！」と、Calacanis氏は述べました。

この基調講演では、現在AI分野で賢い資金がどこに向かっているのか、そして何が過大評価されているのかについて取り上げる予定です。テクノロジーが持つ変革力をさらに強調する形で、同講演ではグローバル産業の未来を形作るうえで、戦略的な協業と投資の重要性が取り上げられます。

「テクノロジーは単なる破壊の力ではなく、産業全体を変革する触媒なのです」と、Taneja氏は述べました。「同基調講演は、戦略的ビジョン、広範な影響力、そして投資力を結集し、画期的なアイデアが持続的な企業へと成長することを後押しするものです。CESでは、投資家は未来を最前列で目撃し、世界中の創業者とつながり、次なるイノベーションの時代を形作る選択を行うことができます。」

All-Inインタビューのライブ収録は、1月6日（火曜日）の午後2時（PST）にベネチアンのパラッツォ・ボールルームで実施されますので、お見逃しなく。なお、AMDのLisa Su博士、CaterpillarのJoe Creed氏、HavasおよびVivendiのYannick Bolloré氏、LenovoのYuanqing Yang氏もCES 2026で基調講演に登壇する予定です。

McKinseyが主催するカンファレンスセッション「フィジカルAIによる産業変革（Transforming Industries with Physical AI）」では、フィジカルAIの実世界での導入状況や、それが産業、働き方、そして自動化の未来をどのように再構築しているのかについて詳しく知ることができます。

イノベーターたちが集い、次なる大きなイノベーションの波を形作る場であるCES 2026にぜひご登録ください。

