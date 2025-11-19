アポプラスステーション株式会社(所在地：東京都中央区、代表取締役社長：八所 孝志、以下「当社」)は、2025年10月29日付け「クリンクラウド株式会社の子会社化に向けた株式譲渡契約締結のお知らせ」において公表しましたとおり本日株式取得が完了し、同社を子会社化いたしましたので、お知らせいたします。









1. 株式取得の理由

クリンクラウド社は、米国Fountayn社の国内唯一の代理店であり、EDC*を中心とした臨床試験支援システムの開発・提供において高い技術力と実績を有しております。クリンクラウド社の取得により、グローバル水準のCROサービスを提供する体制が構築されることから、当社は製薬企業・研究機関等への支援をさらに拡充してまいります。また、当社が得意とする食品ヒト試験への応用も検討してまいります。





クオールホールディングス株式会社のグループの一員として「ともにつくる、ともにつなげる、人びとに健康と笑顔をプラスするために。」という当社のパーパスのもと、クリンクラウド社と共に当社CRO事業のサービスの拡大、高度化を実現し、様々なステークホルダーの方々を支援できるよう努めてまいります。





* EDC：Electronic Data Captureとは、治験、臨床試験で得られたデータを電子的に収集・管理するシステム従来は紙の症例報告書に記入していたものを、EDCのシステム上で入力・管理することで、効率化と品質向上を実現することが可能となり、近年急速に普及し、進化しています。









2. 子会社となる会社(クリンクラウド社)の概要

※2025年11月19日株式取得後の会社情報です。

商号 ：クリンクラウド株式会社

代表者 ：代表取締役会長 小坂 次郎

代表取締役社長 小山 佳克

所在地 ：東京都中央区日本橋小伝馬町1番5号 PMO日本橋江戸通

設立 ：2014年9月12日

資本金 ：1億8,000万円

事業内容：EDC使用ライセンス販売 EDC構築・保守サービス

データマネジメント・統計解析事業

コーポレートサイト： https://clin-cloud.com









【会社概要】

商号 ：アポプラスステーション株式会社

代表者 ：代表取締役社長 八所 孝志

所在地 ：東京都中央区日本橋二丁目14番1号 フロントプレイス日本橋

設立 ：1993年10月25日

資本金 ：4億3,800万円

事業内容：CSO事業、CRO事業

コーポレートサイト： https://www.apoplus.co.jp/