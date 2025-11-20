株式会社バンダイ キャンディ事業部は、「おぱんちゅうさぎ＆んぽちゃむ まんまる焼き」(250円 税込)を2025年11月25日(火)より、全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナーにて販売します。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品詳細ページ： https://www.bandai.co.jp/candy/products/2025/457011792300000.html





おぱんちゅうさぎ＆んぽちゃむ まんまる焼き





■商品特長

＜「おぱんちゅうさぎ＆んぽちゃむ まんまる焼き」とは＞

もちもちの今川焼きに、ミルク味のクリームが入ったスイーツです！今川焼きの表面には、おぱんちゅうさぎやんぽちゃむたちのかわいい表情やポーズの焼き印が押されています。笑顔や今にも泣きそうな顔など、それぞれ異なるデザインを楽しめます。(全9種)

さらに、キラキラのオリジナルシールが全12種の中からランダムで1枚が付属します。

おぱんちゅうさぎやんぽちゃむがまんまる焼きを持ったデザインなど、ここでしか手に入らないシールも！どれが当たるか、開けてみてのお楽しみです♪

おぱんちゅうさぎ＆んぽちゃむ まんまる焼き(パッケージ)

おぱんちゅうさぎ＆んぽちゃむ まんまる焼き(シール)





■まんまる焼きとは

「まんまる焼き」は、直径約65mmのクリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツです。

さらにランダムでオリジナルデザインのシールが1枚付属されています。





過去の商品ラインナップはこちら： https://www.bandai.co.jp/candy/brand/manmaruyaki/









■おぱんちゅうさぎとは

おぱんちゅうさぎは地球に住むイキモノ。なかなか恵まれない。

今にも泣きそうだが、ひたむきに健気に生きていく。

X(旧Twitter)： https://x.com/opanchu_usagi_

Instagram ： https://www.instagram.com/opanchu.usagi/









■んぽちゃむとは

んぽちゃむはヨーグルトの妖精ダヨ！通貨はマカロンを使っているヨ！

(他の人は円を使っているから、んぽちゃむは買い物ができないヨ！)

X(旧Twitter)： https://x.com/npochamu_

Instagram ： https://www.instagram.com/_npochamu_/









■商品概要

・商品名 ：おぱんちゅうさぎ＆んぽちゃむ まんまる焼き

( https://www.bandai.co.jp/candy/products/2025/457011792300000.html )

・味 ：ミルク味

・商品サイズ：各直径約65mm(パッケージを除く)、シール各直径約52mm

・価格 ：250円(税込)／232円(税抜)

※軽減税率対象商品につき、

税込価格は消費税8％にて表示しております。

・発売日 ：2025年11月25日(火)～

・名称 ：和生菓子

・販売ルート：全国のファミリーマート約16,400店舗(一部店舗を除く)の

チルドスイーツコーナー

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※店頭での商品のお取り扱い日は、

店舗によって異なる場合があります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。

・発売元 ：株式会社バンダイ





※店頭に納品される焼き印のデザインはランダムです。

※焼き印とシールの絵柄の組み合わせはランダムです。

※開封後は消費期限にかかわらず、お早めに召し上がってください。

※生地の黒い斑点は焦げです。品質に問題はありません。

※クリームが生地の表面についていることがありますが、品質に問題はありません。

※召し上がり方…冷蔵庫で冷やして、そのまま召し上がってください。

※画像は複数のラインナップを集めて撮影したものです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。





(C)KAWAISOUNI!