インタラクティブとmusuhi社、12月10日に採用・人事座談交流会「鹿児島人事アンテナ」を開催
鹿児島に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ鹿児島」を運営しているインタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）は、鹿児島で人事・人材・組織開発事業を展開する株式会社musuhi（本社：鹿児島県霧島市、代表取締役：野崎 恭平、以下「musuhi」）と共催で、2025年12月10日（水）に採用・人事座談交流会「鹿児島人事アンテナ」を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334630&id=bodyimage1】
鹿児島人事アンテナ： https://lp.jobantenna.jp/kagoshima/event1118-2
■交流会について
鹿児島の求人・転職メディア市場において、県内企業の人事担当者が集まり優秀人材獲得の秘訣や採用成功の実例・改善方法などのノウハウを共有し、広く意見・情報交換ができる場を提供するために、採用・人事座談交流会「鹿児島人事アンテナ」を2025年12月10日（水）に開催します。交流会では、株式会社久永 代表取締役社長の久永 修平氏をゲストに招くとともに、musuhi 執行役員の平野 知実とジョブアンテナ 鹿児島支社長の森山 裕也が登壇し、ウェルビーイング、組織開発、中途採用の3つをテーマにした座談交流会を行います。
交流会は、鹿児島に本社／支社を持つ企業の代表・採用責任者で、既存の採用手法の継続に不安を感じている方を対象としていますが、その他の方も参加可能です。交流会後には、ゲスト登壇者や社外の人事・採用部門関係者と懇談できる会も用意していますので、ぜひご参加ください。https://lp.jobantenna.jp/kagoshima/event1118-2
■交流会概要
名 称：鹿児島人事アンテナ
主 催：インタラクティブ株式会社、株式会社musuhi
日 時：2025年12月10日（水）15:30～17:30（開場15:00）
会 場：株式会社久永 本社（鹿児島県鹿児島市東開町5-11）
費 用：無料
申 込：https://lp.jobantenna.jp/kagoshima/event1118-2
■「ジョブアンテナ鹿児島」について
ジョブアンテナ鹿児島は、豊富な求人数と使いやすい検索機能を併せ持つ「鹿児島に特化した求人マッチングサービス」として2025年よりサービスを開始しました。単に企業側から求人情報を発信するのではなく、企業と求職者がお互いに「いいかも！」というサインを送り合う機能が特徴的で、双方向かつ最適な採用・求職活動を実現しています。サイト上には、鹿児島に拠点を持つIT企業やベンチャー企業から鹿児島ならではの地場企業まで、本日時点で60社以上の企業情報・210件以上の求人情報が掲載されており、約4,000人の会員が登録しています。
https://kagoshima.jobantenna.jp/
■インタラクティブについて
インタラクティブは、沖縄発のインターネットベンチャー企業です。2022年からは「地域の可能性を解放する」をパーパスに定め、デジタルマーケティング事業とジョブアンテナ事業を中核に地域に最適化した事業を生み出し、北海道および福岡をはじめ、新たな地域へとエリアを広げ着実に全国展開を進めています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
配信元企業：インタラクティブ株式会社
