Ì¤ÃÎ¤Î100¥Þ¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁª¼ê¤ò±þ±ç¡¡ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ÎÌÀÆü¹áÌî¤¬BAMBI100¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÏÂ²Û»Ò¤ªÆÏ¤±
¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢50Ç¯´ÖÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÀÆü¹áÌî¤¬¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ìー¥¹¡ÖBAMBI100¡×¡Ê11/1～3¡¦ÂçºåÉÜ¡¢ÆàÎÉ¸©¡Ë¤Ë»²²Ã¡£½é¤á¤Æ¤Î100¥Þ¥¤¥ë¡Ê160km¡Ë¤ËÄ©¤à¥é¥ó¥Êー¤ËÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¡¢Ä©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334617&id=bodyimage1¡Û
¥È¥ì¥¤¥ë¥ìー¥¹¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬100¥Þ¥¤¥ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ´¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µ÷Î¥¡¢²á¹ó¤µ¤Ê¤É¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÉßµï¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖBAMBI100¡×¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤100¥Þ¥¤¥ë¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÄ©¤à¥é¥ó¥Êー¡¢ºÇ¸å¤Î´°Áö¤«¤é5Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¹¤ÏÀ¸¶ð»³Ï¼¤ÈÌðÅÄµÖÎÍ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢40km¤Î¼þ²ó¥³ー¥¹¤ò4¼þ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤«¤é¿·¤·¤¤»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥óÏÈ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£18ºÐ°Ê¾å¡Ê¹â¹»Â´¶È¡Ë～25ºÐ°Ê²¼¤Î5Ì¾¤¬¥ê¥ìーÊý¼°¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1¼þ¤·¤Æ¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥ºÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¡Ömini BAMBI¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
100¥Þ¥¤¥ë¤Î½ÐÁö¼Ô39Ì¾¤Ï¡¢»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¤ò¤«¤±¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢·üÌ¿¤ËÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334617&id=bodyimage2¡Û
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÃÄ»Ò¡Ê¤ß¤¿¤é¤·¡Ë¡ÖÂç¿Í¤ÎÃÄ»Ò¡Ê»°¿§¡¦¤è¤â¤®»ÈÍÑ¡Ë¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÃÄ»Ò¡Ê¤è¤â¤®¡¦½½¾¡»º¾®Æ¦»ÈÍÑ¡Ë¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Â¿¤¯¤Î¥é¥ó¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¤ÂÎ¸³¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¡¢¿§¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡á¡ÖËèÆü¡×³§¤µ¤Þ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖBAMBI100¡×¤ò±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï2023Ç¯¤ËÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄê¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö³Æ¼ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±þ±ç¤·¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¡×¤ò½ÅÍ×»Üºö¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢³§ÍÍ¤Î¤ªÃç´Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334617&id=bodyimage3¡Û
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
Âç²ñÌ¾¡¡¡¡¡§BAMBI100
³«ºÅÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3Æü¡Ê·î¡Ë
³«ºÅÃÏ¡¡¡¡¡§À¸¶ð»³¡¢ÌðÅÄµÖÎÍ¡ÊÂçºåÉÜ¡¢ÆàÎÉ¸©¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bambi100mile.com/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334617&id=bodyimage4¡Û
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖÌÀÆü¹áÌî¡×¡ä
ÌÀÆü¹áÌî¤Ï¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¤òËèÆüÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡ÖÁÏ¶È50¼þÇ¯¡×´ü´Ö¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Ë¡Ø¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡×´î¤Ó¡Ù¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤ò¡ÖËèÆü¡×³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡Ö¤ªÆÀ´¶¡×¤ò´¶¤¸¤ë²Á³Ê¤ÇÏÂ²Û»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÁÏ¶È50Ç¯¤Î¡È¤â¤Á¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤ÆÁ´¼Ò¤òµó¤²¤Æ¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÌÀÆü¹á¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊASUKA Foods Co., LTD. ¡Ë
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¢©581-0092 ÂçºåÉÜÈ¬Èø»ÔÏ·¸¶7-85-1
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334617&id=bodyimage1¡Û
