法人・自治体向けに最大25%オフ導入プラン開始―法人・自治体向け導入サポート体制を拡充
リヤカー専門店リヤカーの森は、法人および自治体向けに複数台導入を支援する新制度を開始します。5台以上の同時導入で最大25％オフを適用し、防災備蓄や備品運搬など、社会的ニーズの高い現場での導入を支援します。
防災備蓄や備品運搬などのニーズ拡大を受け、見積書即日発行や即納体制の強化など、BtoB導入を全面的にサポートする体制を整備しています。
背景：防災・備品運搬需要の高まり
リヤカーの森は、日本で唯一の折りたたみアルミリヤカー専門店として、創業以来10年以上にわたり製品の専門開発と販売を続けています。
主な顧客は自治体、消防団、町内会、大学、法人の資材管理部門など。近年は、防災備蓄や災害時の物資運搬、イベント運営など、公共・業務用途での導入が全国的に増加しています。
こうした背景を踏まえ、同社は複数台を一括導入する法人・公共団体向けに、見積・納期・サポートを一体化した導入サポート制を導入します。
リヤカー専門店リヤカーの森 主力モデル（法人・自治体導入実績多数）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332915&id=bodyimage1】
・R150kモデル（積載150kg・ノーパンクタイヤ・1年保証）：
軽量で女性や高齢者でも扱いやすく、防災備蓄や資源回収に適応。
詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-150kg/
・R250kモデル／R250kアウトレット（積載250kg・3年保証）：
大容量仕様で災害現場・イベント運営などの大規模用途に最適。
外箱に軽微な損傷があるアウトレットモデルも性能同等で人気。
詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-250kg/
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-250kg-outlet/
・R255kモデル（積載200kg・ノーパンクタイヤ・3年保証）：
大型什器・会議用長机も搭載可能な超大型モデル。
法人・公共団体・レンタル業者などで高評価。
詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
いずれのモデルも国内設計＋海外自社専用工場生産による高品質・低価格を実現。
また、埼玉県鶴ヶ島市の750坪倉庫に常時在庫を確保し、正午までの注文は即日発送に対応しています。
リヤカー専門店ならではの導入サポートとアフター体制
・見積書・請求書・領収書を即日無料発行
・適格請求書発行事業者（登録番号：T1011101071738）としてインボイス制度に対応
・全国配送・送料無料（離島含む）
・部品在庫を常時確保し、迅速な補修・交換対応
・電話・メール・LINEによる柔軟なサポート体制
・出張修理にも対応（別途費用）
これらの体制により、法人・自治体が安心して導入できる環境を整えています。
リヤカー専門店リヤカーの森 導入実績と信頼性
リヤカーの森では、これまでに東京大学、京都大学、神奈川県、品川区、札幌市、三菱地所、茨城県警察などへの導入実績があります。
教育機関や公共団体、大手法人での採用は、同社の信頼性と品質の証です。
リヤカー導入支援を通じて広がる、安心と現場力の輪
リヤカーの森では、災害時や現場業務の効率化を支える「実用的な資機材」としてのリヤカーの役割を重視しています。
今回の導入割引制度は、法人・自治体が防災備蓄や備品運搬などの現場で必要とする機材を、より導入しやすい環境で提供することを目的とした取り組みです。
同社は今後も、公共活動や企業現場の支援を通じて、安心・安全な社会づくりに貢献していく方針です。
リヤカー専門店リヤカーの森 公式サイトはこちら：
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
防災備蓄や備品運搬などのニーズ拡大を受け、見積書即日発行や即納体制の強化など、BtoB導入を全面的にサポートする体制を整備しています。
背景：防災・備品運搬需要の高まり
リヤカーの森は、日本で唯一の折りたたみアルミリヤカー専門店として、創業以来10年以上にわたり製品の専門開発と販売を続けています。
主な顧客は自治体、消防団、町内会、大学、法人の資材管理部門など。近年は、防災備蓄や災害時の物資運搬、イベント運営など、公共・業務用途での導入が全国的に増加しています。
こうした背景を踏まえ、同社は複数台を一括導入する法人・公共団体向けに、見積・納期・サポートを一体化した導入サポート制を導入します。
リヤカー専門店リヤカーの森 主力モデル（法人・自治体導入実績多数）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332915&id=bodyimage1】
・R150kモデル（積載150kg・ノーパンクタイヤ・1年保証）：
軽量で女性や高齢者でも扱いやすく、防災備蓄や資源回収に適応。
詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-150kg/
・R250kモデル／R250kアウトレット（積載250kg・3年保証）：
大容量仕様で災害現場・イベント運営などの大規模用途に最適。
外箱に軽微な損傷があるアウトレットモデルも性能同等で人気。
詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-250kg/
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-250kg-outlet/
・R255kモデル（積載200kg・ノーパンクタイヤ・3年保証）：
大型什器・会議用長机も搭載可能な超大型モデル。
法人・公共団体・レンタル業者などで高評価。
詳細はこちら：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
いずれのモデルも国内設計＋海外自社専用工場生産による高品質・低価格を実現。
また、埼玉県鶴ヶ島市の750坪倉庫に常時在庫を確保し、正午までの注文は即日発送に対応しています。
リヤカー専門店ならではの導入サポートとアフター体制
・見積書・請求書・領収書を即日無料発行
・適格請求書発行事業者（登録番号：T1011101071738）としてインボイス制度に対応
・全国配送・送料無料（離島含む）
・部品在庫を常時確保し、迅速な補修・交換対応
・電話・メール・LINEによる柔軟なサポート体制
・出張修理にも対応（別途費用）
これらの体制により、法人・自治体が安心して導入できる環境を整えています。
リヤカー専門店リヤカーの森 導入実績と信頼性
リヤカーの森では、これまでに東京大学、京都大学、神奈川県、品川区、札幌市、三菱地所、茨城県警察などへの導入実績があります。
教育機関や公共団体、大手法人での採用は、同社の信頼性と品質の証です。
リヤカー導入支援を通じて広がる、安心と現場力の輪
リヤカーの森では、災害時や現場業務の効率化を支える「実用的な資機材」としてのリヤカーの役割を重視しています。
今回の導入割引制度は、法人・自治体が防災備蓄や備品運搬などの現場で必要とする機材を、より導入しやすい環境で提供することを目的とした取り組みです。
同社は今後も、公共活動や企業現場の支援を通じて、安心・安全な社会づくりに貢献していく方針です。
リヤカー専門店リヤカーの森 公式サイトはこちら：
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
プレスリリース詳細へ