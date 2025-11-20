リディアダンスアカデミー北山田校にてEMILYの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、神奈川県横浜市のダンススタジオにて新クラス（担当：EMILY）を12月3日よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/kitayamata-newclass-emily/
［講師］
EMILY
［担当レッスン］
毎週水曜日
16:45-17:30 リトル
17:45-18:45 キッズ&一般KPOP
■講師経歴
〈バックダンサー〉
嵐、水樹奈々、鈴木あみ、重盛さと美、井口裕香
〈TV出演〉
嵐 ミュージックステーション
THEMUSICDAY音楽のちからバックダンサー
鈴木あみ27時間TVa-nationバックダンサー
第24回紅白氷川きよしバックダンサー
第25回紅白嵐バックダンサー
2017ハロウィンジャンボ宝くじCM出演
2018 サマージャンボ宝くじCM出演
2019賀来賢人主演「アフロ田中」ダンサー出演
2019バカリズムのワンカット紀行 祐天寺編 出演
〈振り付けアシスタント〉
2018 小林幸子出演CM「クイーン・サチコダス」
2018 STU48主演CM「クリーム玄米ブラン」
マンウィズアミッション
Budweiser Dancer
STU48「夢力」
22/7「シャンプーの匂いがした」
22/7「僕は存在していなかった」
〈スタンドイン、ダミーダンサー〉
嵐、モーニング娘。、juice＝juice、乃木坂46、日向坂46、nine、22/7
上海、フィリピンにてチームでWSを開催し、シンガポールにてshowを披露する。
チーム名 AURA.
振り付け
chocolate bomb/glitters
むすめん。/trick and treat踊ってみた
magical ban☆ban/好き！雪！本気マジック
れいん17/umbrella
■レッスン内容
-リトル-
音楽に触れてイメージ通りに体を動かしてまずは体を動かす事の楽しさを伝えていくを目的としたクラスです♪
-k-pop-
未経験者でも基本の動きや振り付けを繰り返し行いますので、アーティスト気分になりきって楽しく踊れます。本家そのままの振り付けを楽しむクラスです♪
無料体験会
無料体験会：2025/12/3（水）
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/122/103?date_from=2025-11-29
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー北山田校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー北山田校
所在地：〒224-0029 神奈川県横浜市都筑区南山田3-1-23
最寄駅：横浜市営地下「北山田駅」から徒歩6分、東山田駅から徒歩8分
開講曜日：水
ホームページ：https://re-dia.jp/kitayamata/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332829&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
