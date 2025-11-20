次世代金融都市の基準を打ち立てたドバイ、既存の金融センターを凌ぐ：DIFC公式レポート

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2025年11月20日 /PRNewswire/ -- 中東、アフリカ、南アジア地域有数の世界的金融センターDubai International Financial Centre（DIFC）は、主力レポートシリーズ「金融の未来（Future of Finance）」第6版において、従来の金融センターが直面する圧力の高まりに対し、新興金融都市の競争力が高まっている現状について論じています。



このレポートはDIFCの研究パートナーAsia Houseとの共同で作成されており、新興都市が革新的なモデルを活用して世界の資本、人材、企業を誘致することで、ニューヨーク、ロンドン、香港といった伝統的な金融センターを凌ぐ実績を叩き出している実態を明らかにしています。

ドバイ、マイアミ、ミラノ、サンパウロ、深圳といった次世代金融都市の台頭を取り上げ、国際金融力学の変化を浮き彫りにしています。これらの都市の選考基準は、国際金融センター指数（Global Financial Centres Index、GFCI）をはじめ、グローバル・パワーシティ指数、IMDスマートシティ指数、『ジュリアス・ベア・ウェルス・アンド・ライフスタイルレポート』など補完的な指標における各都市の順位上昇です。このような指標を総合的に分析することで、発展状況を包括的に把握しています。

このレポートは金融ハブの競争力を支える4つの主な資質（人材、金融インフラと適応性、規制とガバナンス、そして接続性）を柱に分析を展開しています。また、金融の未来を左右する主導権は、都市がこれらの資質をいかに統合し、イノベーションの促進、投資の誘致、国際的競争力を維持するダイナミックなエコシステムの構築にかかっていると論じています。

DIFCの最高経営責任者（CEO）Arif Amiri閣下は、「新興金融センターは、適応性、包括的な改革、革新的手法を戦略的に活用し、既存のグローバルハブを凌いでいます。ドバイは、他の金融センターを凌駕する特性により差別化を図っています。法的および規制面については、ドバイのような新興ハブは、DIFCを通じて判例法（コモンロー）に基づく法律体系を採用しており、これに準拠した金融市場規制を施行しています」と述べています。

なお、このレポートの調査結果は、業界を手動する専門家に対する独占インタビューによって補完されました。Michael Mainelli教授、聖ヨハネ騎士団・ナイト、イタリア共和国功労勲章、英国勅許公認会計士協会 フェロー会員、英国証券投資協会（CISI）の名誉フェロー、英国コンピュータ協会 フェロー、Z/Yen Group会長、ロンドン商工会議所会頭、国際金融センター世界連盟専務理事を務めるDr. Jochen Biedermann氏、国際金融協会 中東・アフリカ地域総支配人兼首席代表のWolfgang Engel氏。

ドバイは、新興金融ハブの中でも「幅広く深い能力」、法規制の明確性、税制効率、最新のインフラ、そしてライフスタイルの魅力において際立っています。ドバイは自国の国際金融センター（DIFC）の取り組みを活用してその強みを統合し、一貫性のある競争力を有する金融サービスエコシステムを構築し、次世代の金融都市のベンチマークを確立しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

