『ドールズフロントライン2：エクシリウム』リリース1周年記念生放送が11月21日(金)10時より放送決定！

株式会社サンボーンジャパン

＜ドールズフロントライン2：エクシリウム　ニュースリリース＞


2025年11月19日配信



スマホ/PC向け人形と切り開くポストアポカリプス戦略RPG『ドールズフロントライン2：エクシリウム(以下、「ドルフロ2」)』は、サービス開始1周年を記念した、リリース1周年記念生放送を11月21日(金)10時より公式YouTubeで配信決定することをお知らせいたします。





『ドールズフロントライン2：エクシリウム』公式X(旧Twitter)


@EXILIUMJP (https://x.com/EXILIUMJP )



■リリース1周年記念生放送が11月21日(金)10時より放送決定！

『ドールズフロントライン2：エクシリウム』のサービス開始1周年を記念し、リリース1周年記念生放送が11月21日(金)10時より公式YouTubeにて配信が決定いたしました。


放送では声優の向山直美さん、野中藍さんと一緒に1年を振り返り、今後のアップデートに関する新情報などをお届けいたします。


指揮官のみんなさんで一緒に放送をみて、1周年をお祝いしましょう！





▼番組概要


・放送日時：2025年11月21日（金）10:00～（予定）


・配信メディア：公式YouTube　


https://www.youtube.com/live/lSxTC3HJWTk?si=dkuduKNnJzILU8nx



・出演者（敬称略）


MC：向山直美


クルカイ役 野中藍



■ユーザーからのメッセージを募集！抽選で出演声優のサインもプレゼント。

公式Xにてお祝いメッセージを募集いたします。


生放送当日、事前に投稿されたメッセージの中からランダムで参加していただいている声優さんが読み上げますので、お祝いや応援、期待のメッセージをぜひ投稿ください！


さらに、メッセージを投稿していただいた中から抽選で、出演声描きおろしサイン入りイラスト色紙が抽選であたります。



▼メッセージの応募方法


- Xのアカウント（@EXILIUMJP）をフォロー
- 「#ドルフロ2_1周年」 と「@EXILIUMJP」 を文中に入れてお祝いコメントを投稿



▲投稿イメージ


『ドールズフロントライン2：エクシリウム』について

「ドルフロ２」は、2024年12月5日にリリースされ、重厚なストーリーと魅力的なキャラクターが話題となったスマートフォン向け戦略シミュレーションゲーム「ドールズフロントライン」の正統続編。


ダークかつシリアスな世界観や個性的で細部まで作りこまれた3Dキャラクターが魅力の戦略型シミュレーションゲームです。



ドールズフロントライン2：エクシリウム 公式サイト　https://gf2.haoplay.com/jp/


公式X(旧: Twitter) https://x.com/EXILIUMJP


公式YouTubeアカウント


https://www.youtube.com/@EXILIUMJP


App Store


https://apps.apple.com/app/id6499011827


Google Play ストア


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haoplay.game.and.exilium



権利表記：


(C) SUNBORN All Rights Reserved. (C) HAOPLAY Limited All rights reserved



協力：株式会社サンボーンジャパン(https://sunbornjapan.co.jp/)