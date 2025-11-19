プラントハンター兼格闘家が主催するキックボクシングジムOpen！
MARTIAL PLARTS GYM
ラウンジスペースには南米、アフリカ、東南アジアの植物を展示
ウェイトトレーニングもひと通り可能な設備
80平米の地下マットスペース
プラントハンターとして南米やアフリカ等のジャングルへ赴き、植物を検疫検査のち輸入。総合格闘家としても活動中。
【MARTIAL PLARTS GYM】
martial arts × plants、格闘技と植物を融合したジムが2025年11月1日よりオープンしております。
キックボクシングといえば“動”。ほとんどのジムは“動”のみですが、植物の“静”を共存させることで心も整うキックボクシングジムを作りました。
総合格闘技からボディーメイクまで学べ、心も身体もフルメンテナンスできる場所を目指しています。
予約不要、通い放題で月額9,900円～
キャンペーン：先着30名入会金無料、月会費永久1,000円割引
住所： 東京都中野区新井1-36-3 1F
ホームページ： https://martialplartsgym.jp/