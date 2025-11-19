パブリック5Gを用いたPTPの実証実験

株式会社NHKテクノロジーズ

株式会社NHKテクノロジーズは、ソフトバンク株式会社と共同で、ソフトバンクが開発した、5G SA (Stand Alone) におけるSIB9 (System Information Block Type 9) を利用した時刻同期システムを活用したローカル5Gのシステム構築・運用の実証実験を進めています。

ローカル5G基地局の時刻源を、GNSSに基づくGMCとソフトバンクのパブリック5G SA SIB9に基づくGMCの2つに冗長化した構成を構築することで、GNSS信号が受信できない状況下においてもSIB9に基づく時刻同期を利用して柔軟かつ安定にローカル5Gを運用できることが確認できました。

図：ローカル5G基地局の時刻源として屋内外シームレスにGNSSまたはパブリック5G SA SIB9を

BMCAにより自動選択する時刻同期構成

本共同実証につきましては、Inter BEE 2025に出展いたします。ぜひブースにお越しください。

● 会期：2025年11月19日(水) ～21日(金) 10:00～17:30（21日のみ17時終了）

● 会場：幕張メッセ

● 展示ブース：NHKテクノロジーズ「ローカル5Gの可能性」（ホール8 小間番号8501）

5G SIB9が実現する屋内高精度時刻同期 | 企業・IR | ソフトバンク(https://www.softbank.jp/corp/technology/research/topics/170/?adid=nhktech)