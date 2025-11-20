Royal Canadian Mintのオピュレンス・コレクションが再登場 -- カナダが世界に誇るエカティ・ダイヤモンド鉱山産のイエローダイヤモンドをあしらったプラチナ貨および金貨

オタワ、オンタリオ州, 2025年11月20日 /PRNewswire/ --Royal Canadian Mintのオピュレンス・コレクションは、ハイジュエリーと貨幣芸術が融合した希少貴金属コインの贅沢なラインアップであり、今回もカナダ北西準州にある世界的に知られるエカティ・ダイヤモンド鉱山から採掘された希少なファンシー・イエローダイヤモンドをあしらった純金およびプラチナ作品で、人々を再び魅了します。

今年のコレクションは、10オンスの純プラチナ貨である「ブリリアンス」と、1オンスの純金貨である「レイディアンス」で構成されており、いずれも世界でも極めて希少な宝石であるカナダ産のファンシー・イエローダイヤモンドで装飾されています。これらのダイヤモンドは、バンクーバーに拠点を置く Crossworks Manufacturing Ltd. によって熟練の技でカットおよび研磨されました。これらの特別なコレクター向け商品は、本日より入手可能です。

「オピュレンス・コレクションは、Royal Canadian Mintの革新と卓越したコイン製造への献身を体現するものです。そこに希少なファンシー・イエローダイヤモンドを加えることで、視覚的に非常に美しいコレクターズアイテムとなるだけでなく、カナダが誇る豊かな鉱物資源も称える作品となっています。」

と、Royal Canadian Mint社長兼CEOのMarie Lemay氏は述べました。「カナダの魅力を称えることに情熱を注ぐ人々や企業によって生み出された、希少で貴重な宝物を通じて、優れた貨幣芸術を愛するコレクターの皆さまを再び喜ばせることができることを誇りに思います。」

「バーガンディは、カナダの遺産と職人技を体現するこれらの精緻な芸術作品の創造において、Canadian Royal Mintと協力できることを誇りに思います。」

と、Burgundy Diamond MinesのJeremy KingCEOは述べました。「カナダ産ダイヤモンドは、高品質で責任ある採掘が行われていること、そして世界最古級のダイヤモンドであることで広く知られています。エカティ産ファンシー・イエローダイヤモンドをこれらのコインに用いることで、カナダらしさの真髄を体現した、唯一無二で非常に貴重なコレクターズアイテムとなっています。」

2025年版純プラチナ貨―ブリリアンスは、カナダ人アーティストのChris Reid氏とRosina Li氏のデザインによる、10オンス・99.95％純プラチナ製の精巧なショーピースです。裏面にはカナダリリー（Lilium canadense）が描かれており、部分的な金メッキと、14個のペアシェイプ・カットおよび9個のラウンド・カットのファンシー・イエローダイヤモンドによって華やかに強調されたモチーフとなっています。7つのダイヤモンドが最大のリリーの中心を形成しており、その周囲には8つの追加の宝飾および彫刻要素が配され、リリーが成長のさまざまな段階にある様子を表現しています。この卓越した作品は、世界でわずか10点のみの限定生産です。

2025年版純金貨―レイディアンスは、カナダ人アーティストのSimon Ng氏による作品で、裏面にはカナダリリーの形をした宝飾を囲むデザインが施されています。花びらは6個のマーキスカット・ファンシーイエローダイヤモンドで形作られ、中央のラウンドカット・ホワイトダイヤモンドを優雅に囲んでいます。この宝飾の中心部は、コンパススターに着想を得た彫刻入りのサンバーストデザインの上に配置されています。縁には、ラウンドカットのホワイトダイヤモンドで飾られた4つの太陽のような花が彫刻されています。これらの手作りの宝物は、わずか30枚の限定鋳造です。

両コインの表面には、カナダ人アーティストのSteven Rosati氏によるチャールズ3世陛下の肖像が描かれています。これらの貴重なコレクターズアイテムは、カナダのメーカーManuboisによって製作されたマットブラックの木製ケースに収められて提供されます。

2025年版オピュレンス・コレクションの中心を彩るファンシー・イエローダイヤモンドは、カナダ初の地上・地下ダイヤモンド鉱山であるエカティ鉱山産で、現在はBurgundy Diamond Mines Ltd.が所有・運営しています。エカティ鉱山は27年以上にわたり、主に倫理的に生産された高品質のホワイトダイヤモンドで知られており、イエローおよび希少なファンシー・イエローダイヤモンドは総生産量のごく一部を占めています。

2025 Opulence Collection の特別な貨幣芸術作品は、カナダでは 1-800-267-1871、米国では 1-800-268-6468 で造幣局に直接注文するか、 www.mint.caから、また造幣局の公式ディーラーや販売店を通じて注文することができます。

2025年オーピュレンスコレクションの詳細については、www.mint.ca/opulenceをご覧ください。これらの素晴らしいコインの画像や動画は、こちらからご覧いただけます。

The Royal Canadian Mintについて

The Royal Canadian Mintは、カナダの流通硬貨の鋳造および流通を担当する国営企業（クラウン・コーポレーション）です。同造幣局は世界最大で最も多様な造幣局の1つで、受賞したコレクター向けコインや市場をリードする地金製品、名声あるカナダの軍人や民間人を称えるものを生産しています。ロンドンおよびCOMEXグッドデリバリーリファイナーとして創設された造幣局は、あらゆる領域でクラス最高の金銀精錬サービスも提供しています。環境をもっと大切にし、安全かつ包摂的な職場を育て、地元に好影響を及ぼそうと努力する組織として、同造幣局は運営のあらゆる局面で環境、社会、ガバナンスの実践を取り入れています。

同造幣局およびその製品、サービスの詳細については、www.mint.caをご覧ください。Mintの最新情報は、LinkedIn、Facebook、 Instagramでフォローしてください。

Burgundy Diamond Mines Ltd.について

Burgundy Diamond Minesは、採掘・生産からダイヤモンドの販売に至るまで、バリューチェーン全体での利益確保に注力する、世界規模の独立系ダイヤモンド企業です。Burgundyの戦略的アプローチは、世界的に評価の高いカナダの鉱山資産エカティを含む、有利な法域に位置するダイヤモンドプロジェクトのバランスの取れたポートフォリオを構築することにあります。Burgundyの独自のマイン・トゥ・マーケットビジネスモデルは、バリューチェーン全体で完全な管理体制を確保し、プロセスの各段階で追跡可能性を提供することで、採掘から販売に至るまでダイヤモンドの倫理的な生産を守ります。バーガンディは、西オーストラリア州パースで設立され、世界クラスの経営陣と取締役会により運営されています。グローバルな専門知識と、持続可能で責任あるダイヤモンド事業への取り組みを兼ね備えています。

詳細について、メディア関係者は以下にお問い合わせください：Royal Canadian Mint: Alex Reeves、広報担当シニアマネージャー、613-884-6370、reeves@mint.ca; Burgundy Diamond Mines：Ariella Calin、コーポレートコミュニケーションズマネージャー、1.403.910.1933 内線2604、ariella.calin@burgundydiamonds.com

