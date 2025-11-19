ピラーアシストグリップに簡単取付け！トラック用(DC24V車)のデジタルサイドミラーを新発売広い視野角の縦型モニターで死角をカバー
株式会社セイワ(本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：田邉 貴幸)は、サイドカメラで左右の死角をカバーできる、見やすい6.25インチ液晶(112万画素)タッチパネルを採用したグリップスマートドアミラー『RAY30』を、2025年11月中旬より発売いたしました。
RAY30_2
【特長】
● DC24V車のトラックなどで、後方の距離が把握しにくい車両に、見えない死角をカバーします。広いピラーアシストグリップ(幅22～45mm)に取り付けられるデジタルサイドミラーです。視野角の縦型モニターにより、死角をしっかりとカバーし、巻き込みや自損事故を防ぎます。
● スマホサイズの6.25インチ液晶(112万画素)を採用し、色彩や路面の障害物をはっきりと確認でき、死角の状況を正確に把握できます。
● 伸縮可能なアシストアームと2つのボールジョイントにより、モニターの位置や角度を自由に調整できます。
● HDR・WDR機能により、白飛びや黒つぶれを防ぎ、夜間の視認性も向上します。
● カメラレンズは角度調整が可能で、撮影角度を微調整できます。さらに、高フレームチューニング(50fps)により、滑らかな映像を実現し、IP67防水仕様で雨にも強い設計です。
● カメラの設置位置はソフトウェアにより、左前方・左後方・右前方・右後方の4方向に変更可能です。付属のモニターステーをオプションの「DOP34平置きスタンド」と交換することで、ダッシュボードなどに設置し、左以外の右側やセンター、さらには他の車種にも対応します。
● オプションの「DOP33カメラ延長ケーブル」と交換することで、カメラケーブルを約9.5mまで延長し、バックカメラとしても使用可能です。リバース線を接続すれば、ガイド表示やローアングルの角度記憶機能も利用できます。また、「DOP34平置きスタンド」と交換すれば、ダッシュボード等に設置することも可能です。
【RAY30について】
品番 ：RAY30
品名 ：グリップスマートドアミラー
希望小売価格：オープン価格 (21,800円前後)
発売予定日 ：2025年11月中旬
＜販売先＞
・Amazon.co.jp
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYB48YXX
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/happycarlife/RAY30/
・Yahoo！ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/carlife/ray30.html
【製品詳細】
https://pixyda.jp/ray30/
※掲載写真はすべてイメージです。掲載写真の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。
※ニュースリリース記載の情報(参考価格、仕様、サービスの内容、お問い合わせ先、URL等)は、2025年11月19日現在の情報です。
※仕様は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
【株式会社セイワ 会社概要】
会社名 ： 株式会社セイワ
本社 ： 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地
創業 ： 1964年2月
事業内容： 自動車用品の企画・製造・販売
URL ： http://www.seiwa-c.co.jp