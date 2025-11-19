株式会社セイワ(本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：田邉 貴幸)は、サイドカメラで左右の死角をカバーできる、見やすい6.25インチ液晶(112万画素)タッチパネルを採用したグリップスマートドアミラー『RAY30』を、2025年11月中旬より発売いたしました。

【特長】

● DC24V車のトラックなどで、後方の距離が把握しにくい車両に、見えない死角をカバーします。広いピラーアシストグリップ(幅22～45mm)に取り付けられるデジタルサイドミラーです。視野角の縦型モニターにより、死角をしっかりとカバーし、巻き込みや自損事故を防ぎます。





● スマホサイズの6.25インチ液晶(112万画素)を採用し、色彩や路面の障害物をはっきりと確認でき、死角の状況を正確に把握できます。





● 伸縮可能なアシストアームと2つのボールジョイントにより、モニターの位置や角度を自由に調整できます。





● HDR・WDR機能により、白飛びや黒つぶれを防ぎ、夜間の視認性も向上します。





● カメラレンズは角度調整が可能で、撮影角度を微調整できます。さらに、高フレームチューニング(50fps)により、滑らかな映像を実現し、IP67防水仕様で雨にも強い設計です。





● カメラの設置位置はソフトウェアにより、左前方・左後方・右前方・右後方の4方向に変更可能です。付属のモニターステーをオプションの「DOP34平置きスタンド」と交換することで、ダッシュボードなどに設置し、左以外の右側やセンター、さらには他の車種にも対応します。





● オプションの「DOP33カメラ延長ケーブル」と交換することで、カメラケーブルを約9.5mまで延長し、バックカメラとしても使用可能です。リバース線を接続すれば、ガイド表示やローアングルの角度記憶機能も利用できます。また、「DOP34平置きスタンド」と交換すれば、ダッシュボード等に設置することも可能です。









【RAY30について】

品番 ：RAY30

品名 ：グリップスマートドアミラー

希望小売価格：オープン価格 (21,800円前後)

発売予定日 ：2025年11月中旬





＜販売先＞

・Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYB48YXX

・楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/happycarlife/RAY30/

・Yahoo！ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/carlife/ray30.html









【製品詳細】

https://pixyda.jp/ray30/





※掲載写真はすべてイメージです。掲載写真の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。

※ニュースリリース記載の情報(参考価格、仕様、サービスの内容、お問い合わせ先、URL等)は、2025年11月19日現在の情報です。

※仕様は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。









【株式会社セイワ 会社概要】

会社名 ： 株式会社セイワ

本社 ： 〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

創業 ： 1964年2月

事業内容： 自動車用品の企画・製造・販売

URL ： http://www.seiwa-c.co.jp