総合商社の株式会社大谷商会(本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：大谷 太郎)は、「FABEX関西2025」に出展いたします。





今回は、当社が運営する輸入食品特化型プラットフォーム「FOODTRIP(フーリップ)」をご紹介いたします。国内の食品卸・小売・飲食店様が、世界中の目新しい輸入食品を簡単・スピーディーに見つけられる、注目のサービスです。





スタートから1年8ヵ月が過ぎ、商品掲載数も1,000件を超えました。今後も多くの方々が、欲しかった輸入食品に出会いたい時に出会えるようなプラットフォームを提供していきます。





商品の仕入れをもっと楽しく変える





【販売店アカウント登録(無料)キャンペーン実施中！】

FOODTRIP(フーリップ)にご登録いただいた方に、うれしい特典をご用意しています。

会場でのご登録 or 登録済みの方でご来場いただいた方、先着200名様に「輸入食品詰め合わせセット」をプレゼントいたします。





小間番号：2A-14 (2号館 大阪グローバルフードショー)





※事前にアカウント登録をしていただいたお客様は、「プレスリリースを見て登録済み」とスタッフへお伝えください。









【FOODTRIP(フーリップ)のサービス料金について】

販売店(食品バイヤー等)の方は、アカウント登録すれば、すべてのサービスを無料で利用できます。一方、商品を紹介したい輸入会社商社や海外サプライヤーは、商品掲載の他に各種プロモーションメニューが利用できる定額プランと、商品掲載のみで基本料金無料のフリープランのいずれかが選択できます。フリープランで各種プロモーションも利用したい場合は、メニューごとに申し込めるオプション料金が設定されています。





輸入食品特化のプラットフォーム





●総合案内サイト ： https://www.food-trip.jp/

●海外サプライヤー案内サイト： https://www.food-trip.jp/supplier/





●登録フォーム(販売店) ： https://buyer.food-trip.jp/register

●登録フォーム(輸入商社) ： https://seller.food-trip.jp/s/register

●登録フォーム(海外サプライヤー)： https://seller.food-trip.jp/s/supplier-register









【会社概要】

商号 ： 株式会社大谷商会(Otani Trading,Ltd.)

本社所在地： 〒950-0814 新潟県新潟市東区逢谷内463

代表 ： 代表取締役社長 ロバート・ヴェツラー

創業 ： 1922年(大正11年)12月20日

事業内容 ： 産業設備事業、花き事業、食品事業、IT事業、国際特販事業、

ユニプロ事業

URL ： https://www.otani-shokai.com/