革工房futuroの運営を行う株式会社ジョイフルリンク(所在地：大阪府大阪市天王寺区生玉前町1-13、代表：片岡 明代)は、洗練された大人おしゃれを楽しみたい人に贈る本革トートバッグ「carma -カルマ-」グレージュカラーの正式販売を開始いたしました。





「carma-カルマ-」新色登場





「carma -カルマ-」URL： https://amzn.asia/d/izXdgLn









■過去最高の出荷数を記録

「carma -カルマ-」は、革工房futuroから出している本革トートバッグです。主に女性から強い支持を受け、2025年10月に過去最高出荷数を記録しました！





多くのお客様から大好評





＜「carma -カルマ-」購入者の声＞

・お洒落で軽いのに想像より容量も多く入り、使い勝手が良さそうです。色違いも欲しいと感じました。





・持ち手が長くて肩から掛けやすいバッグです。

荷物が多い方なのですが、沢山物を入れても型くずれしにくく綺麗に見せてくれます。

サイズ感も大きすぎず小さすぎず、丁度良い大きさでした。





・凄く素敵なバッグで、とても軽量かつ丁寧な作りでお値段以上でした。

ブラックで持ち手がブラウンなのが気に入りました！！

薄型なのに思った以上に荷物も入りますし、沢山入れてもバッグが膨らみ過ぎないのも気に入りました。





・取っ手が長く肩にかけやすいです。

取っ手の付け根のタックのおかげか、マチのないデザインなのにたくさん物が入る感じがします。

ちょっとした買い物も入れられて便利です。まさしく革袋。

裏地はありませんが、内側の処理はきれいなので使いやすいです。

しっかりした素材で、そのへんにポイポイほおっても大丈夫です笑





※Amazonのレビューより引用









■「carma -カルマ-」が選ばれる3つの理由





(1)りんご約1.5個分の軽さ





りんご1.5個分の重さ

一般的にバッグは800g以下で軽いとされていますが、「carma -カルマ-」は半分以下の350gを実現しました。りんご約1.5個分とほぼ同じ軽さで、快適にご使用いただけます。

日々使うバッグだからこそ質のいいものを気持ちよく使っていただきたい、との思いからこのバッグは製作されました。

本革のバッグを使いたいけれど重いのは疲れてしまう、という方にこそご活用いただきたい製品です。





(2)国産本革使用の高いクオリティでシボ革本来の風味を堪能





オールレザーで仕上げています

「carma -カルマ-」は日本の三大レザー産地である、たつの市の牛本革を採用しています。

厳しい基準のもと生産、品質のチェックを行いクリアした製品のみを出荷しておりますので、永くご愛用いただけます。

そして、あえて裏地を使用せず革本来の風味を全面に出して製作しております。

そのため、革のとれる場所によって内装の雰囲気も製品によって異なっており、ご自身だけの唯一無二として堪能いただけます。





(3)傷や汚れに強く本革を手軽に日常へ根付かせられる





傷や汚れに強い革です





「carma -カルマ-」の牛本革は柔らかく耐久性があるため、傷はつきにくく汚れを払いやすいのが特徴です。

本革は敷居が高いと感じられる方でも、傷や汚れを気にすることなくご使用いただけるため本革デビューとして最適です。





(4)大容量「革袋」自分の入れたいものをストレスフリーに





持ち物がザクザク入ります





口が大きく開き内装に仕切りがないので、入れる物の形や大きさを気にして入れる必要はございません。

仕事用PCを入れたり一泊旅行用バッグとして使用したりと、様々な場面でご使用いただけます。

そして型崩れもしにくいため、荷物の量をあえて少なくする必要もございません。

ハンドルが35cmと長めに設計されていますので、厚着をしている時も肩に抵抗感なくバッグをかけることができます。

そして持ち手部分には厚み、しなやかさと適度なコシ感があるのが特徴の国産本革を使用しています。使えば使うほど使用者の肩になじんでいきます。





(5)シンプルながらスタイリッシュで使い勝手の良いカラー展開





様々なコーデに合うカラー展開





現在のカラー展開は「ブラウン」「トレンチ」「ブラック」「ブラック×ブラウン」の4色です。シンプルながらスタイリッシュなカラーリングで、老若男女問わずどんな方にもフィットします。

【ブラウン】

秋冬にぴったりなブラウンカラー。暖かさを演出できます。

【トレンチ】

春夏に合う明るいカラーです。上品さやエレガントな雰囲気をまといます。

【ブラック】

定番カラーとしてどんなファッションにもマッチし全体を引き締めてくれます。

【ブラック×ブラウン(ハンドル)】

ハンドルがブラウンになっています。シンプルファッションに合わせると抜け感のあるおしゃれな着こなしができます。

そしてこの度「carma -カルマ-」に新色のグレージュが加わりました。









■洗練された大人カラーの新色誕生





洗練された大人カラー





グレージュは、トレンドにも10年近く続いており、グレーが持つ知的な雰囲気とベージュが持つ穏やかさを兼ね備えているカラーです。

持ち味である国産本革の風味や手触り、持ち手の大きさはそのままで、色が与える印象により仕事、私服どちらでご使用いただいてもトレンド感を演出できます。









■商品概要

商品名 ： carma -カルマ-

価格 ： 10,300円(税込)

サイズ ： 縦約34cm・横幅約37cm・ハンドル高さ約35cm

カラー ： ブラック(持ち手：ブラウン)、ブラック(持ち手：ブラック)、

ブラウン、トレンチ、グレージュ

素材 ： 本革

販売場所： Amazon、楽天、BASE、creema、Yahoo!ショッピング

URL ： https://amzn.asia/d/izXdgLn









■公式SNSについて

公式Instagram： https://www.instagram.com/futuro.osaka/

公式X ： https://twitter.com/Futuro61465292

公式LINE ： https://lin.ee/aSttnZY









■会社概要

商号 ： 株式会社ジョイフルリンク

代表者 ： 代表取締役 片岡 明代

所在地 ： 〒543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町1-13 TPGビル谷町7F

設立 ： 2015年10月

事業内容： 皮革製品の販売・製造

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.joyfullink.net/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

futuro 直営店

TEL： 06-6105-4158

お問い合せフォーム： https://onl.sc/UZAkwtr