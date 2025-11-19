株式会社N-LaBo(本社：東京都中央区、代表取締役：川辺 奈穂)が運営する美容鍼灸院『銀座ハリッチ』は、2025年11月20日(木)～12月1日(月)の期間中、ブランド初となる「BLACK FRIDAY SALE」を公式オンラインストアにて開催いたします。





BLACK FRIDAY SALE





期間中は、人気スキンケア4点をまとめた「銀座ハリッチ・マストアイテムセット」を50％OFFで販売いたします。また、公式オンラインストア内のスキンケア商品も一律10％OFFでお求めいただけます。





いつも銀座ハリッチ公式オンラインストアをご利用いただいている皆様も、初めてご利用される方も、この機会にぜひお得な体験をお楽しみください。









■BLACK FRIDAY SALE概要

BLACK FRIDAY SALE 会場はこちら＞ https://haricchi.com/shop

期間 ： 2025年11月20日(木)～12月1日(月)

対象 ： 公式オンラインストア内のスキンケアアイテム

割引内容： 「銀座ハリッチ・マストアイテムセット」50％OFF、その他スキンケアアイテム10％OFF

※チケット類やギフト袋、インナーケア商品は対象外

※定期便は初回価格のみ適応









■銀座ハリッチ・マストアイテムセット

美は、根幹に始まり、光で完成する

根幹を整え、質感を磨き、造形を整え、光を纏う──未来の美は、自ら築く。

銀座ハリッチ・マストアイテムセット

銀座ハリッチのマストアイテムを一度にお試しいただけるセット商品です。





【セット内容】

1.ハリッチ プレミアムリッチプラス

3か月*、肌の未来に美の基盤を。“根幹美容液”という選択。

(*1使用期間の目安 *2「根幹」とは肌の土台(角質層)に着目したケアのこと)

ハリッチ プレミアムリッチプラス

・ヒト幹細胞順化培養液10％配合。細胞が生み出すたんぱく質やペプチドなどの美容保湿成分を含みます。

・その他、ナイアシンアミド*(5％)、フラーレン*(1％)など、厳選された整肌・保湿成分を高濃度で配合。(*全て整肌成分)

・スキンケア時に起こる摩擦や圧力などの肌負担を考慮し、洗顔後すぐに美容液を塗布するだけでケアが完結する1ステップ設計。





2.レチベイビー

素肌の“質感”は、生き方を語る。進化系レチノールが品格を築く“質感美クリーム”。

レチベイビー

・自然由来の藻類から生まれた整肌成分「アルガクティブ レチナート(R)」を配合。レチノールに着想を得て開発された成分で、乾燥や年齢による肌印象の変化に寄り添い、肌表面のごわつきを整え、なめらかで澄んだ“質感”へ。刺激に配慮した設計で、朝晩のケアにも取り入れやすい処方です。

・“時間と肌の関係”に着目して開発された整肌成分「アンジェロック(R)」を配合。国産タラノキの枝葉を麹菌で発酵させて得られたエキスで、年齢に応じた肌印象に寄り添い、すこやかで美しい肌を目指します。





3.L Shotリッチクリーム

鍛えた美しさは静かに際立つ。筋トレ発想の“造形美クリーム”。

L Shot リッチクリーム

・年齢サインに寄り添う、なめらかさと弾力感のケア。

・ウルトラフィル(R)・シンエイク(R)・アルジルリン(R)を配合し、乾燥や表情の動きによって気になりやすい肌にうるおいを与え、ピンとした印象に。

・天然海綿由来の針状整肌成分「カイメン」を配合。多孔質構造が美容成分を抱え込み、角層のすみずみに届けることで、うるおいがありなめらかで引き締まった印象へ。





4.Eki スキンベール プライマー

紫外線を、美の力へと変える。光を操り、纏う──調光美プライマー。

Eki スキンベール プライマー

・藻類由来の整肌成分「ジェノフィックスデイ」を配合。紫外線やブルーライトによる乾燥・くすみに配慮し、光の力で肌を整え、なめらかで澄みわたる印象へ。

・整肌成分「クリスタライド」が肌表面をなめらかに整え、光を均一に反射。毛穴や小ジワの影をやわらげ、透明感のあるツヤ肌印象に。

・東洋医学の“衛気(えき)”の思想を込め、紫外線・乾燥・摩擦など、日中の外的ストレスにさらされる肌を守るケア。SPF35／PA+++の紫外線防止機能を備えながら、紫外線吸収剤を使用しないノンケミカル処方で、敏感な肌にもやさしい使い心地です。









■銀座ハリッチについて

『銀座ハリッチ』は、全国16店舗・年間7万人が来院する美容鍼灸院。国家資格を持つ鍼灸師が東洋医学と西洋美容を融合した独自メソッドの施術を実施。極細鍼を使用し痛みを抑えた心地よい施術体験の提供や、独自のツボ刺激や微弱電流(パルス)を活用し、美しさを最大限に引き出します。

Webサイト： https://haricchi.jp/

LINE ： https://line.me/R/ti/p/@byw0711h

Instagram： https://www.instagram.com/ginza_haricchi/

https://www.instagram.com/haricchi_skincare/

YouTube ： https://www.youtube.com/@kawabenao_ginzaharicchi









■銀座ハリッチのスキンケアブランド「HARICCHI Revive Skincare」について

“美は、根幹から目覚める。”

鍼灸の知恵と美容科学が響き合い、素肌に眠る“美の本能”を静かに呼び覚ます。

私たちが目指すのは、対症的なケアではなく、肌の本質に寄り添う、根幹からの美の再構築。

東洋医学の知恵と西洋の先端科学が融合した、HARICCHI Revive Skincare。

それは、肌が本来持つ力を尊重し、未来へと美を育む哲学です









■株式会社N-LaBoについて

代表の川辺 奈穂は、自身の不調が鍼灸で改善した経験から『銀座ハリッチ』を開業。美容・睡眠・婦人科など多様な専門鍼灸院や、パーソナルトレーニングジムを展開。株式会社N-LaBoは、今後もこだわり抜いた鍼灸技術とサービスにより、お客様のライフパートナーで在り続けます。





【会社概要】

会社名 ： 株式会社N-LaBo

本社所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座6-16-3 東京真珠ビル4F

代表取締役： 川辺 奈穂

事業内容 ： 美容鍼灸院の運営(美容鍼灸院『銀座ハリッチ』16店舗／

睡眠改善鍼灸院『NEL』3店舗／

EMSパーソナルトレーニングジム『BCT』2店舗)

鍼灸施術・化粧品事業