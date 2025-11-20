【最新アップデート】国内最大級のゲーミングPC検索サイトggがメールアドレス＆パスワードでの会員登録・ログインに対応
新たなログイン方法が開通
合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する、国内最大級のゲーミングPC検索サイト 「gg（https://good-gamers.jp）」は、2025年11月、従来のLINEログインに加え、メールアドレスとパスワードによる会員登録・ログイン機能を公開しました。
これにより、LINEアカウントを持っていないユーザーや、SNSログインを避けたいユーザーでも、保存・通知などの便利機能を利用できるようになりました。
---
会員限定の便利機能を、より多くのユーザーへ提供
今回のアップデートは、より多くのユーザーに会員限定の便利な機能をご提供することを目的としています。
（1） 保存機能
気になるゲーミングPCを保存し、後から一覧できる機能です。
毎回検索することなく、保存一覧画面からすぐに見返すことができます。
（2） 値下げ通知機能
保存したPCの価格に変動があると、gg上で通知される機能です。
トップページで通知バッジが表示される他、保存一覧画面では変動額がすぐにチェックできます。
セールや期間限定の値引きも通知されるため、買い時を逃さない購入判断をサポートします。
---
ggの今後の展開
ggは、国内最大級のゲーミングPC検索サイトです。
国内主要12メーカーのゲーミングPCを横断して検索、一覧でき、メーカー・GPU・CPU・メモリ・ストレージ・カラー・冷却方式など多様な条件から絞り込むことで、ユーザーは最適なBTOを見つけることが可能です。
毎日商品情報を更新しており、各メーカーの公式サイトを参考に、最新のセール価格やキャンペーンを踏まえた実質価格も反映しています。
今回のログイン機能拡張に続き、今後もユーザーの最適な選択を支援する機能を開発してまいります。
---
運営情報
合同会社気づけば
代表：福田貫太
コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/
国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/
ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/
Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp
Tel：050-1726-3811
引用、転載、取材など大歓迎しております。
配信元企業：合同会社気づけば
