PS5版『RoboCop: Rogue City - Collection』ついに登場！ 『RoboCop』シリーズ価格改定＆最新トレーラー公開
株式会社3goo（サングー）（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: ディコスタンゾ ニコラ）は、映画「ROBOCOP」の世界を舞台とするFPSゲームの完全版『RoboCop: Rogue City - Collection（ロボコップ：ローグシティ - コレクション）』を、PlayStation（R）５向けにダウンロード専売で発売いたしました。あわせて、本作の収録内容を紹介する「アナウンストレーラー」を公開いたしました。
PlayStation（R）５『RoboCop: Rogue City - Collection』 アナウンストレーラー▼
https://x.gd/LGGWu
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334798&id=bodyimage1】
『RoboCop』シリーズ、完全版コレクション登場＆各タイトル価格改定のお知らせ
■ 『RoboCop: Rogue City - Collection（ロボコップ：ローグシティ - コレクション）』
・ ダウンロード版価格：税込 4,950円
・ PlayStation Store：https://x.gd/EWoRc
『RoboCop: Rogue City』本編と、その後日談を描く単独拡張『Rogue City - Unfinished Business』をまとめ、さらに両タイトルに含まれるすべてのボーナスコンテンツを一つにした、まさに「完全版」と呼べるコレクションです。
＜収録ボーナスコンテンツ＞
『RoboCop: Rogue City』
・ 武器「OCPショットガン」
・ ハンドガン「AUTO-9」のプロトタイプバージョン（スキン）
・ ハンドガン「AUTO-9」のピッチブラックバージョン（スキン）
・ 映画『ロボコップ』に登場したロボコップのダメージアーマー（スキン）
・ 映画『ロボコップ２』で使用された青いアーマー（スキン）
『RoboCop: Rogue City - Unfinished Business』
・ OCPの最新兵器「クライオキャノン」のスカーレットバージョン（スキン）
・ ロボコップのフロストアーマー（スキン）
・ マーフィーの制服の別バージョン
■ 『RoboCop: Rogue City』スタンダード版について
・ ダウンロード版新価格：税込3,960円
・ PlayStation Store：https://x.gd/ilvlL
■ 『RoboCop: Rogue City - Unfinished Business』について
・ ダウンロード版新価格：税込 3,300円
・ PlayStation Store：https://x.gd/TYoRY
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334798&id=bodyimage2】
『ロボコップ』の世界観を忠実再現したゲーム体験
SF映画「ロボコップ」シリーズの世界を、かつてないリアリティで再現。映画の象徴的な動作や特徴が忠実に再現され、主人公ピーター・ウェラーの声と顔でゲーム内が躍動します。声は映画『ロボコップ』『ロボコップ2』で同役を務めたピーター・ウェラーが担当。オリジナルストーリーが展開され、爆発的な戦闘とわくわくする捜査が交互に展開されるゲームプレイに加え、RPG要素を取り入れた成長システムも搭載。
原作映画への深いリスペクトに満ちた世界観の中で、登場キャラクター、武器、舞台設定のすべてが忠実に再現され、プレイヤーは『RoboCop: Rogue City』および『RoboCop: Rogue City - Unfinished Business』の世界に没入できます。
【商品概要】
タイトル:『RoboCop: Rogue City - Collection（ロボコップ：ローグシティ - コレクション）』
発売: 2025年11月20日
価格: 税込4,950円（ダウンロード版のみ）
PlayStation（R）５『RoboCop: Rogue City - Collection』 アナウンストレーラー▼
https://x.gd/LGGWu
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334798&id=bodyimage1】
『RoboCop』シリーズ、完全版コレクション登場＆各タイトル価格改定のお知らせ
■ 『RoboCop: Rogue City - Collection（ロボコップ：ローグシティ - コレクション）』
・ ダウンロード版価格：税込 4,950円
・ PlayStation Store：https://x.gd/EWoRc
『RoboCop: Rogue City』本編と、その後日談を描く単独拡張『Rogue City - Unfinished Business』をまとめ、さらに両タイトルに含まれるすべてのボーナスコンテンツを一つにした、まさに「完全版」と呼べるコレクションです。
＜収録ボーナスコンテンツ＞
『RoboCop: Rogue City』
・ 武器「OCPショットガン」
・ ハンドガン「AUTO-9」のプロトタイプバージョン（スキン）
・ ハンドガン「AUTO-9」のピッチブラックバージョン（スキン）
・ 映画『ロボコップ』に登場したロボコップのダメージアーマー（スキン）
・ 映画『ロボコップ２』で使用された青いアーマー（スキン）
『RoboCop: Rogue City - Unfinished Business』
・ OCPの最新兵器「クライオキャノン」のスカーレットバージョン（スキン）
・ ロボコップのフロストアーマー（スキン）
・ マーフィーの制服の別バージョン
■ 『RoboCop: Rogue City』スタンダード版について
・ ダウンロード版新価格：税込3,960円
・ PlayStation Store：https://x.gd/ilvlL
■ 『RoboCop: Rogue City - Unfinished Business』について
・ ダウンロード版新価格：税込 3,300円
・ PlayStation Store：https://x.gd/TYoRY
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334798&id=bodyimage2】
『ロボコップ』の世界観を忠実再現したゲーム体験
SF映画「ロボコップ」シリーズの世界を、かつてないリアリティで再現。映画の象徴的な動作や特徴が忠実に再現され、主人公ピーター・ウェラーの声と顔でゲーム内が躍動します。声は映画『ロボコップ』『ロボコップ2』で同役を務めたピーター・ウェラーが担当。オリジナルストーリーが展開され、爆発的な戦闘とわくわくする捜査が交互に展開されるゲームプレイに加え、RPG要素を取り入れた成長システムも搭載。
原作映画への深いリスペクトに満ちた世界観の中で、登場キャラクター、武器、舞台設定のすべてが忠実に再現され、プレイヤーは『RoboCop: Rogue City』および『RoboCop: Rogue City - Unfinished Business』の世界に没入できます。
【商品概要】
タイトル:『RoboCop: Rogue City - Collection（ロボコップ：ローグシティ - コレクション）』
発売: 2025年11月20日
価格: 税込4,950円（ダウンロード版のみ）