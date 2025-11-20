格安SIMに関する全世代調査（2025年10月）-1番お得と思われている格安SIMは楽天モバイル-
メディアやECなどデジタル系新規事業開発及びデジタルマーケティング支援を行う株式会社ストロボ（代表取締役 下山 哲平、以下：当社）は、全国の10～60代以上の男女300人を対象に「格安SIMに関する意識調査」（2025年10月時点）を実施しましたので、その結果を発表します。
■1番お得だと思われている格安SIMは楽天モバイルがトップで35.7％
全国の10～60代以上の男女300人の中で、最も「お得だと思う格安SIM」として選ばれたのは楽天モバイル（35.7%）でした。次いで、Y!mobile（ワイモバイル）（13.7%）、UQモバイル（13.3%）が続き、上位3社で全体の約6割を占める結果となりました。
【格安SIMで1番お得と思うプランのあるキャリアの調査結果】
楽天モバイル：35.7％
ワイモバイル：13.7％
UQモバイル：13.3％
アハモ：10.7％
上記以外：5.3％
日本通信SIM：5.0％
ラインモ：5.0％
マイネオ：3.3％
IIJmio：3.0％
J:COM MOBILE：2.3％
イオンモバイル：0.7％
H.I.S.モバイル：0.7％
リンクスメイト：0.3％
QTmobile：0.3％
NUROモバイル：0.3％
LIBMO：0.3％
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334610&id=bodyimage1】
※格安SIMに関する意識調査2025年10月
出典元：格安SIMに関する全世代調査（2025年10月）-一番お得と思われている格安SIMは楽天モバイルがトップ-
https://sugoi-hikaku.com/mobile/sim-news202510/
■10代ではahamoが圧倒的で約7割2025年10月時点で、10代で最も「お得だと思う格安SIM」はahamo（アハモ）（71.4％）でした。次いで楽天モバイル（14.3％）、IIJmio（アイアイジェーミオ）（14.3％）が並ぶ結果となりました。
【（10代）格安SIMで1番お得と思うプランのあるキャリアの調査結果】
アハモ：71.4％
「月額約2970円で30GB使える」「5分通話無料が含まれる」「海外でも追加料金なしで使える」
楽天モバイル：14.3％
「田舎でも繋がりやすくなった」「普通のSIMと余り変わらない性能をより安い価格で提供している」
IIJmio：14.3％
「料金が安く家族割や繰り越しが使える」「必要量に合わせたギガ設定がしやすい」「体感の回線速度も十分」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334610&id=bodyimage2】
■20代では楽天モバイルと回答したユーザーが最多で4割超え
20代で最も「お得だと思う格安SIM」は楽天モバイル（41.1％）でした。次いで、Y!mobile（ワイモバイル）（13.7％）、UQモバイル（13.7％）、ahamo（アハモ）（13.7％）が同率で並ぶ結果となりました。
【（20代）格安SIMで1番お得と思うプランのあるキャリアの調査結果】
楽天モバイル：41.1%
「段階制で最安約1000円、上限約3000円」「無制限プランでも割安でテザリングも快適」「楽天ポイント還元・支払いができる」
ワイモバイル：13.7%
「ソフトバンク回線で速度が安定」「家族割やおうち割で月額が下がる」「PayPayやYahoo!連携の特典が多い」
アハモ：13.7%
「料金が安いのに通信品質が高い」「30GB＋5分通話付きでコスパが良い」「海外でも追加料金なしで使える」
UQモバイル：13.7%
「通信が安定し動画やSNSが快適」「くりこし・節約モードで無駄が出にくい」「au回線で地方や地下でも安心」
ラインモ：4.1%
日本通信SIM：2.7%
マイネオ：2.7%
リンクスメイト：1.4%
QTmobile：1.4%
J:COM MOBILE：1.4%
上記以外：4.1%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334610&id=bodyimage3】
