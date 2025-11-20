家事代行から描く、女性が人生を諦めない未来──Time Market代表・野口が徳島から問いかける「頼る」ことの価値

株式会社TimeMarket











「頼れる人がいるって幸せですね」──初めて家事代行を利用したママは、そう言って涙を流しました。仕事を辞めるか悩み続けた数年間。限界を迎えた彼女を救ったのは、徳島発の家事代行サービス「Time Market」でした。

代表の野口もまた、かつて同じ「自分がやらなければ」という呪縛に苦しんでいた一人です。なぜ徳島で起業したのか。延べ4,000件以上の家事代行を通して見えてきた社会の課題とは。そして、女性が人生を諦めずに済む未来をどう描くのか──野口の想いと展望を深堀りします。

戦争のような毎日。税務署職員時代に感じた限界

朝夕の保育園送迎、小走りでの退庁、グズる子どもを抱えながらの買い出し、帰宅後すぐの夕飯作り──。Time Market代表の野口が振り返る税務署職員時代は、まさに「戦争のような毎日」でした。





「高松国税局管内の税務署で、個人事業主向けの税務調査を担当していたのですが、2人の子どもを育てながらの日々は、想像を絶する忙しさでした。

全て『自分がやらなければ』という呪縛がものすごく強くて、夫にも素直に頼れなかったんです。そんな自分自身に疲れていました。」





さらに当時の職場では、女性職員だけが「出世と家庭優先、どちらを取りたい？」と面談で問われる風潮がありました。優秀な女性職員がキャリアをストップさせる姿を目の当たりにし、出世している女性には「家のことをないがしろにしていて旦那が可哀想」という見方がされていました。





「チャレンジ精神のある女性がネガティブなイメージを持たれやすいことに、不平等感を感じていました」





この経験と想いが、野口を家事代行サービス「Time Market」の立ち上げへと導いていきます。

なぜ徳島で起業したのか？女性社長率全国1位の地で







「女性が納得のいく楽しい人生を歩むためには、家事や育児のサポート体制が整っていないと厳しい」





そう考えた野口は、起業の地として徳島を選びました。人口の多い都市部での開業も考えましたが、地元・徳島には強い思いがありました。





「徳島は人口における女性社長率が全国1位ということもあり、頑張っている女性がとにかく多い地域なんです。それなのに、地方だからママをサポートするようなサービスが全然普及していない。ならば私が！と一念発起しました」





地方で頑張る女性たちを支えたい。その想いからスタートしたTime Marketでしたが、最初は苦労の連続でした。徳島では家事代行サービスを利用する文化が根付いていなかったため、「それってお金持ちが使うやつ？」というイメージが強く、自分ごととして捉えてもらうのが難しかったのです。





また、実家や義実家との距離が近い方が多いため、「親の目が気になって頼めない」という田舎ならではの相談も。都内と地方での価値観の違いを痛感しながら、「どのようなサービスなのか」を伝えるところからのスタートでした。

「頼れる人がいるって幸せですね」。涙したママの言葉

Time Marketで野口が大切にしているのは、「お客様の心のゆとり作り」です。第二の手となり、その時々の困りごとをオーダーメイドで解決する柔軟さを何より重視しています。





「ご利用いただくお客様は、予約に至るまで様々な葛藤を抱えています。『自分がサボったせいで家事代行のお金がかかってしまう』『周りはもっと頑張っているのに情けない』ど、後ろめたさを感じる方が大半です」





そんな中、印象的だったのは、とあるお客様のエピソードです。子どもが生まれてから数年間、「仕事を辞めようかどうしようか」と悩み続けていた彼女。大学に進学させてくれた親への想い、キャリアや生涯年収、将来の教育資金への不安──さまざまな感情が渦巻く中、多忙な夫に頼ることもできず、心身ともに疲れ果てていました。

限界を迎えてTime Marketに予約した彼女は、初回訪問時に涙を流しながらこう言いました。





「頼れる人がいるって幸せですね」

2年以上が経った今も、彼女は仕事を続けています。





「私たちのサービスが、ママにとって本望ではない決断をせずに済むキッカケになれたこと。これが会社としての存在意義だと感じました」

起業して気づいた、顧客が本当に求めているもの







開業当初、野口は「人一倍のスキルがないと大クレームになる」と覚悟していました。しかし実際は違いました。

「代わりにやってもらえるだけで充分」「来てくれる安心感がありがたい」──そんな声が寄せられました。食洗器のセットやシャンプーの詰め替えなど、一見労力がかからない家事でも依頼は多くあります。





「お客様が求めているのは、高度なスキルではなく『自分以外の誰かにサポートしてもらえる安心感』だったんです」





創業からこれまでに、延べ4,000件以上の利用実績があります。依頼内容の割合は掃除が60%、料理が40%。日常的な負担を減らしたいというニーズが、数字にもしっかりと表れています。





ちなみに、野口自身の家事はどうしているのでしょうか？

「家事代行、ハウスクリーニング、ネットスーパー、生協、時短家電など、時間を買うものに投資をしています！(笑)」





サービスを提供する側として、まさに「頑張りすぎない仕組み」を自ら実践している野口。その姿勢が、Time Marketの説得力を高めています。

一方で、利用者と接する中で社会全体の問題も見えてきました。

実は、家事代行を呼んでいることをご主人に内緒にしているお客様が少なくないのです。





「『女性が家事育児をすべき』という無意識の刷り込みが、まだまだ根強いと感じています」

徳島から香川、そして神戸へ。地方発サービスの戦略的展開











徳島での活動を続ける中で、ありがたいことに変化が生まれてきました。社名を伝えると「友達が使ってるみたいです！」「最近流行ってますよね！」と声をかけてくださることが増え、認知が広がってきたことを実感するように。





また、男性からの依頼が増えたことも大きな変化でした。開業当初は女性からの依頼がほぼ100%でしたが、最近ではご主人が予約を取って打ち合わせをする家庭も増えてきました。





「家事の大変さに理解のある男性がこんなに沢山いらっしゃることに、嬉しさを感じています」





徳島での手応えを感じた野口は、次に香川への展開を決断します。

「香川は徳島よりも人口が多く、大手企業の支店もたくさんあって転勤族の多い地域なんです。でも意外にも家事代行業者は多くありません。徳島で『こんなの待ってた！』『都会だけじゃないんだ！』とたくさんの方にお喜びいただけたように、香川でも必要としてくださるママはたくさんいらっしゃると思い、エリア拡大を決意しました」





香川では、話す方全員に「都会ではよくありそうだけど香川では聞いたことないです！」と珍しがられました。それゆえに、サービス内容に興味を示してくださったり、「待ってました！」とすぐに予約をくださったりする方も多く、家事問題に困っている家庭がかなり多いことを実感。





そして2025年、Time Marketは神戸エリアへの進出を決めました。

「全国展開するため、都市部・地方都市での活動も強化していこうと思っています。兵庫エリアでは子育て支援が手厚い市町村も多く、特に明石市の取り組みは全国的に有名になりました。そんな『子育て支援の街』だからこそ、子育て家庭を支援する弊社のようなサービスがその一助になれるのではないかと考えました」

香川や徳島との大きな違いは、家事代行サービスがすでに認知されていることでした。





「兵庫エリアで『家事代行サービスって何？』と聞かれたことは今のところ一度もなく、生活の選択肢として馴染んでいることを実感しています。だからこそ、数ある同業他社の中から選んでいただける存在になれるような取り組みを強化しなければならないと痛感しています」

官民一体で実現したい、誰もが頼れる社会

Time Marketには、もどかしい相談が寄せられることもあります。





「毎日家事に困っていて限界だけど、生活費に一切の余裕がなくて、とても費用を捻出できない」





営利事業として活動する以上、無償提供はできません。だからこそ野口が描くのは、国や自治体からの補助が受けられる循環の仕組みです。





「利用者の金銭的負担を減らせるような仕組みづくりを、官民一体となって作っていけたら本望です」





頼れないと思っている人へ、野口はこう伝えたいと言います。

「利用するかどうかの決断をする前に、一度、今のお悩みやお困りごとをお聞かせください。HELPを伝えることはとても勇気が必要ですが、心の内を伝えるだけでも『頼る』ことの第一歩に繋がります。たまには自分を許してあげて、心に蓋をしない日を作ってみてくださいね」

家事を外注することは、人生を悔いなく過ごすための選択肢











野口にとって「家事を外注する」とは、「自分の人生を、悔いなく過ごすための選択肢」です。





「みなさん家事をするために生きている訳ではなく、本当はもっと別のことに時間と労力と集中力を使いたいはずなんです。家事は、とても些細なことのようで、実は人生を大きく左右する問題です。私たちの時間は、もっと価値のある使い道があるはず。頑張りすぎない仕組みを、普段の生活に取り入れていただきたいと思っています」





Time Marketが目指すのは、女性が人生を諦めずに済む社会。「自分がやらなければ」という呪縛から解放され、誰もが自分の時間を大切にできる未来です。





徳島で生まれたこの想いは、今、香川、神戸へと広がり、やがて全国へ──。地方で頑張る女性たちの「第二の手」として、Time Marketの挑戦は続いています。





【会社概要】

・会社名：株式会社Time Market（タイムマーケット）

・所在地：〒770-0024 徳島県徳島市佐古四番町15 くらまち内

・代表者：野口由加

・事業内容：家事代行・片付けサポート・暮らしのアウトソーシング事業

・Webサイト：https://time-market.jp/