¡Ú´°Çä¥â¥Ç¥ë¡¦ºÆÈÎ·èÄê¡ÛGARRACK¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤ÎÆüËÜÀ½µ¡³£¼°»þ·×¤Î²æºÊÁ±°ï¥â¥Ç¥ë Æõ¡¢Îû󠄁¹ö°É¼÷Ïº¥â¥Ç¥ë Æõ ¡¢ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¥â¥Ç¥ë¤ÎºÆÈÎ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÜ¾å¸÷´î¡Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥é¥ÜÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGARRACK ¡Ê¥®¥ã¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶âÂôÇó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Îµ¡³£¼°ÏÓ»þ·×¡Ê¼«Æ°´¬¤¡Ë¤Î3¥â¥Ç¥ë¤ÎºÆÈÎ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/kimetsu2025_1/(https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/kimetsu2025_1/)
¢£°ìÉô¥â¥Ç¥ëºÆÈÎ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢²æºÊÁ±°ï¥â¥Ç¥ë Æõ¡¢Îû󠄁¹ö°É¼÷Ïº¥â¥Ç¥ë ÆõÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¥â¥Ç¥ë¡¢¤Î3¥â¥Ç¥ë¤ÎºÆÈÎ¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Îµ¡³£¼°ÏÓ»þ·×
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡Ö¶âÂôÇó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òºÆ¸½¤·¤¿Ê¸»úÈ×¤ò¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤¿·Ý½ÑÉÊ¤È¤â¤¤¤¨¤ë°ïÉÊ¡£»þ·×¤Î¿´Â¡Éô¤Ç¤¢¤ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ÏÆüËÜÀ½¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÏÓ»þ·×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¡Ö¶âÂôÇó¡×¤ò»ÈÍÑ
¶â³Õ»û¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¶âÂôÇó¡£¶âÂô¤Ï¡¢¶âÇóÀ¸»º¤ËÅ¬¤·¤¿µ¤¸õÉ÷ÅÚ¤ÈÎò»Ë¤òÇØ·Ê¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿ÆüËÜ°ì¤Î¶âÇó¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¹¡£¶âÂ°²ô¤ò¤¿¤¿¤¤¤ÆÌó 0.1¦Ìm¡Ê£±mm¤Î1ËüÊ¬¤Î1¡Ë¤È¤¤¤¦Çö¤µ¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä°ì¤Ä¿´¤ò¹þ¤á¤ÆºÌ¿§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¤´¤È¤Ë¸ÄÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²æºÊÁ±°ï¥â¥Ç¥ë Æõ
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙS-MEISTER µ¡³£¼°»þ·× ²æºÊÁ±°ï¥â¥Ç¥ë Æõ ¡Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SMS-40-KY-AZ
²Á³Ê¡§\77,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥àー¥ô¥á¥ó¥È¡§¼«Æ°´¬¤(MIYOTA 825S)
¥±ー¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë
¥À¥¤¥ä¥ë¡§¶äÇó
¥Ù¥ë¥È¡§¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー
¥¬¥é¥¹¡§¥ß¥Í¥é¥ë¥¬¥é¥¹
Î¢³¸¡§¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥Ã¥¯
ËÉ¿åÀ¡§5µ¤°µËÉ¿å
¥±ー¥¹Ä¾·Â¡§40mm
¥±ー¥¹¸ü¡§12mm
¥Ù¥ë¥È¥é¥°Éý¡§22mm
ÏÓ¼þ¤ê¡§12.5cm～18.5cm¡¡
Îû󠄁¹ö°É¼÷Ïº¥â¥Ç¥ë Æõ
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙS-MEISTER µ¡³£¼°»þ·× Îû󠄁¹ö°É¼÷Ïº¥â¥Ç¥ë Æõ ¡Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SMS-43-KY-RK
²Á³Ê¡§\77,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥àー¥ô¥á¥ó¥È¡§¼«Æ°´¬¤(MIYOTA 825S)
¥±ー¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë
¥À¥¤¥ä¥ë¡§¶äÇó
¥Ù¥ë¥È¡§¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー
¥¬¥é¥¹¡§¥ß¥Í¥é¥ë¥¬¥é¥¹
Î¢³¸¡§¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥Ã¥¯
ËÉ¿åÀ¡§5µ¤°µËÉ¿å
¥±ー¥¹Ä¾·Â¡§43mm
¥±ー¥¹¸ü¡§12.5mm
¥Ù¥ë¥È¥é¥°Éý¡§22mm
ÏÓ¼þ¤ê¡§12.5cm～18.5cm
ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¥â¥Ç¥ë
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙS-MEISTER µ¡³£¼°»þ·× ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¥â¥Ç¥ë
ÉÊÈÖ¡§SMS-42-KY-HI
²Á³Ê¡§\74,800±ß(ÀÇ¹þ)
¥àー¥ô¥á¥ó¥È¡§¼«Æ°´¬¤(MIYOTA 825S)
¥±ー¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë
¥À¥¤¥ä¥ë¡§¶äÇó
¥Ù¥ë¥È¡§¥«ー¥Õ¥ì¥¶ー
¥¬¥é¥¹¡§¥ß¥Í¥é¥ë¥¬¥é¥¹
Î¢³¸¡§¥·ー¥¹¥ëー¥Ð¥Ã¥¯
ËÉ¿åÀ¡§5µ¤°µËÉ¿å
¥±ー¥¹Ä¾·Â¡§41.5mm¡¡
¥±ー¥¹¸ü¡§12mm
¥Ù¥ë¥È¥é¥°Éý¡§22mm
ÏÓ¼þ¤ê¡§12.5cm～18.5cm
¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤È¤Ï
½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬～23´¬¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô£²²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤¬¸¶ºî¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ïufotable¡£
²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©󠄀Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢¡Ôµ´»¦Ââ¡Õ¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜºî¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡¢2020Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤ò¸ø³«¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡¢2023Ç¯2·î¤è¤ê¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¾å¸¹½¸·ë¡¢¤½¤·¤ÆÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤Ø¡Ù¤ò³«ºÅ¡¢4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤¿¡£
2024Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÁ°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë145°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù¤ò³«ºÅ¡¢5·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬2025Ç¯7·î18ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¿Í¤Èµ´¤ÎÀÚ¤Ê¤¤Êª¸ì¡¢µ´µ¤Ç÷¤ë·õ·á¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ»þÀÞÉÁ¤«¤ì¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤¬Á´À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://kimetsu.com/
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
GARRACK¡Ê¥®¥ã¥é¥Ã¥¯¡Ë¤È¤Ï
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Âç¿Í¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾å¼Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¿´¤¬Ìö¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
GARRACK¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×
»þ·×¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹Åù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼è¤ê°·¤¦ÀìÌç¾¦¼Ò¡£Í¢Æþ²·¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÃ¤Ë¡¢ÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ö¶È¤ò³ÈÂç¡£¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä¥Õ¥ë¥é¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë°ìÊý¡¢¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ïー¥È¤äGARRACK¤ò³«È¯¤¹¤ëÅù¡¢Éý¹¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¨¥ËËÇ°×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.ueni.co.jp/