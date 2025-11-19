【クリスマスキャンプ2025】バイブコーディングで「AIと共創する」新カリキュラムをiPhoneアプリコースに先行導入

ライフイズテック株式会社

株式会社ライフイズテック（本社：東京都港区、代表取締役：水野雄介）は、2025年12月24日（水）～27日（土）に開催する中高生向けIT・プログラミングキャンプ「Life is Tech ! クリスマスキャンプ2025」において、今後の各コースへの展開に先駆けて「iPhoneアプリプログラミングコース」に “AIと共創する”バイブコーディングを取り入れた新カリキュラムを先行導入します。

バイブコーディングとは、AIと対話しながら自然な言葉（Vibes）でアプリ開発を行う新しい開発スタイルです。本カリキュラムでは、Appleの最新開発ツール Xcode 26 に搭載される「Coding Intelligence」（大規模言語モデルと連携し、自然言語でコード生成・補助が可能な機能）を活用し、アプリを創ることで、創造性・発想力だけでなく基礎理解も同時に育てる「AI時代の学び」を提供します。

「クリスマスキャンプ2025」詳細・お申込み：https://camp.life-is-tech.com/xmas/(https://camp.life-is-tech.com/xmas/)

プログラムの特長

１. バイブコーディングで体験する次世代開発

自然言語でアイデアを伝えるとAIがコードを生成し、開発を高速化。自身の好きなものを紹介するアプリなどを短時間で形にする体験を重ねることで、創造的な発想をその場で具体化する楽しさと、開発への手応えを実感できます。

２. 4日間の学習フレームワークで基礎力とAI活用を両立

AI任せではなく、アプリ開発の土台となる基礎知識を段階的に習得。「基礎力 × AI」の掛け合わせにより、発想力を最大限に発揮しながら、自分の理解に基づいてAIを使いこなすスキルを身につけます。

「クリスマスキャンプ2025」開催概要

教科書イメージ

開催期間：2025年12月24日（水）～12月27日（土）

開催場所：白樺リゾート 池の平ホテル（長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野1596）

参加対象者：中学1年生～高校3年生

オンライン説明会：https://lit.sh/camp_olsmk

詳細・お申込み：https://camp.life-is-tech.com/xmas/

申込締切：11月30日（日）

※キャンプ初日が学校の終業式と重なる場合、遅れての参加や公欠書類のご相談も承っています。



【ライフイズテック株式会社について】

次世代デジタル人材育成を手がけるライフイズテックは、「中高生ひとり一人の可能性を一人でも多く、最大限伸ばす」をミッションに2010年に創業したEdTech企業です。主力事業である中学校・高校向けクラウド教材「ライフイズテック レッスン」は、全国600以上の自治体で4,400校の公立・私立学校、約135万人が利用(*1)する、情報・プログラミング学習サービスへと成長しています。また、延べ6.2万人(*2)以上が参加する国内最大規模のプログラミング・AIキャンプ＆スクール「Life is Tech ! 」をはじめ、全社員のDX化を目指す企業のデジタル人材研修なども支援し、これまで200万人以上(*2)にデジタルを活用したイノベーション教育を届けてきました。2022年には、社会・環境といった分野で高い公益性を実現している企業の国際的な認証であるB Corpを取得。今後もライフイズテックは、教育を通じて子どもたちの未来と社会課題へ取り組む企業として、ステークホルダーとともに次世代のための教育変革を推進してまいります。

(*1)=2024年8月時点

(*2)=2024年12月時点

サービスサイト：https://life-is-tech.com