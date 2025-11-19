【ラグナロクX】1周年記念イベント「ラグナロク遊園地」開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

▶▶『ラグナロクX』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20251119roxpt01(http://goe.bz/20251119roxpt01)

『ラグナロクX』1周年メインビジュアル

https://ragnarokx.gungho.jp/news/1st_anniversary(https://ragnarokx.gungho.jp/news/1st_anniversary)

ガンホーのスマートフォン向けMMORPG『ラグナロクX』は、2025年11月20日（木）にサービス開始より1周年を迎えます。これを記念して、1周年記念イベント「ラグナロク遊園地」を2025年11月19日（水）より開催いたします。

1周年記念イベント「ラグナロク遊園地」豪華アイテムプレゼント実施

1周年を記念して、アニバーサリー当日の2025年11月20日（木）にゲームにログインしていただいたユーザーの皆様にクリスタル300,000個などをプレゼントします。

アニバルーレット獲得報酬

イベント期間中はログインボーナスやクエスト、ルーレットイベントなどで豪華報酬を入手できます。 ボーナスシステム「オーディンの祝福」を使用したモンスター討伐でアニバーサリーイベントアイテムが、デイリーダンジョンクリアでイベント限定カードが、それぞれ確率でドロップするなど、レアアイテム獲得のチャンスがアップします。

2025年11月19日（水）からはオフライン中も含め、10分ごとにスタミナが3ずつ自動回復し、生活スキルにボーナスが付くアイテムが手に入る「生活大爆発」を実施します。同時に「MVPチャレンジ」もスタート。MVP、MINIボスモンスター討伐時のレアドロップ率がアップします。また、ボスとの戦闘での貢献度に応じたポイントを他プレイヤーと競い、上位にランキングすると限定称号などの報酬を獲得できます。

「プロンテラ」マップの装飾が特別仕様に

2025年11月26日（水）からはイベント「夢に潜む恐怖」を実施します。期間中、毎日特定の時間帯（19:00～20:00、21:00～22:00、23:00～24:00）にのみ特別なマップへ移動でき、出現するボスを撃破すると報酬が手に入ります。

その他、Amazonギフトカード 10,000円分が抽選で5名様に当たるXでのリポストキャンペーンや、ゲーム内コインが抽選で当たる「ROXアニバくじ」も実施します。

「1周年記念フォロー&リポストキャンペーン」「ROX写真部 1周年特別版！」「ROXアニバくじ」

冒険がもっと楽しくなるイベント盛りだくさんの「ラグナロク遊園地」。いつもプレイしてくださっている方も、しばらくお休みしていた方も、この機会に初めてプレイする方も、『ラグナロクX』の1周年記念イベントをどうぞお楽しみください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2025_1_9050da9719543e249d184b3e7820b154.jpg?v=202511200656 ]

※BaseLv.21以上で参加できます。

※報酬の受け取りには期限があります。

※各イベントの開催期間や詳細は「ROX 1st Anniversary ポータルページ」をご確認ください。

■"最強”を決める戦い、開幕―「選ばれし者の戦い season2」を2025年12月2日（火）より開催！

「選ばれし者の戦い Season2」開催決定

https://ragnarokx.gungho.jp/news/120(https://ragnarokx.gungho.jp/news/120)

「選ばれし者の戦い」のSeason2がついに開幕です。最大8人のパーティを結成し、サーバー間を超えて競い合うPVPの大会です。

5人の選手枠と3人までの補欠枠があり、状況に応じてメンバーの入れ替えが可能です。マッチング形式の予選を勝ち抜いた上位32パーティが、トーナメント形式の次のラウンドに駒を進めることができます。Season2からはギミックなど新要素が登場予定です。

シーズン2優勝の栄光を掴むのはどのパーティになるのか。最強を決める戦いが始まります！

大会のルール、スケジュールなどの詳細は続報をお待ちください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2025_2_804e686028229351e65c9988c3b2cbb9.jpg?v=202511200656 ]

※スケジュールなどはイベントページにてご案内いたします。

『ラグナロクX』とは

『ラグナロクX』は、世界各国で人気を博したMMORPG『ラグナロクオンライン（通称、RO）』のシリーズ最新作。

『RO』の特徴であるポップなキャラクターをベースに、多彩な職業・アイテム・スキルなどを組み合わせることで、「自由度の高いキャラクタービルド」を楽しむことができます。

強力なモンスターが待ち受けるダンジョンや、プレイヤー同士のバトルなど、やり応えはシリーズ屈指！広大なミッドガルドの世界を旅する大勢のプレイヤーと協力し、"極"難度のラグナロクに挑みましょう！

メインビジュアル『ラグナロクX』基本情報

タイトル：ラグナロクX

ジャンル：MMORPG

価格 ：基本プレイ無料 ※一部有料アイテムがございます。

公式サイト：https://ragnarokx.gungho.jp

運営 ：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

アプリアイコン

対応機種：＜モバイル版＞iOS 17.0以降、Android 12.0以降 ※必要RAM：4GB以上

＜PC版＞対応OS：Windows(R)10 64-bit、Windows(R)11 64-bit

プロセッサ：Intel(R)Core(TM)i 5 10500以上

グラフィックカード：NVIDIA(R)GeForce(R)GTX 1060 6 G以上

メモリ：16GB RAM以上 ストレージ容量：20GB以上 通信環境：ブロードバンド回線

※PC版は直接決済が非対応となります。

※一部機種に関しては上記条件を満たしていても動作しない可能性があります。

