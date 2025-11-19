デルタ航空、ビジネストラベルニュース誌の年次調査で15年連続でトップに

デルタ航空会社

デルタ航空100周年特別塗装機

デルタ航空は、ビジネストラベルニュース誌のエアライン調査において、15年連続でビジネス渡航に適した航空会社の第1位に選ばれました。この評価は、デルタ航空が法人のお客様に最高水準の体験を提供するという揺るぎないコミットメントを反映するものです。15年連続という節目は、デルタ航空の創業100周年と同じ年に達成されました。

デルタ航空のグローバルセールス担当上級副社長のボブ・サマーズは次のように述べています。「15年間連続トップというのは、単なる記録ではなく、法人のお客様との間に築いた信頼とパートナーシップの証です。創立100周年を迎え、私たちは最も重要なことに注力しています。それは、信頼性、サービス、そして出張者とその企業の成功を支援する先進的なソリューションです。」

ビジネストラベルニュース誌の年次調査は、企業の出張管理者や購買担当者を対象に、航空会社のネットワーク（提携航空会社や運航頻度）、顧客サービスとコミュニケーションの仕方、流通、プロダクトと機内サービスなど、様々なカテゴリーについてランク付けを依頼し、その結果を集計したものです。 実際の担当者からのフィードバックに基づいているため、企業旅行業界のベンチマークとして広く認識されています。

デルタ航空は、アメリカで最も多くの賞を受賞している航空会社です。ビジネストラベルニュース誌のエアライン調査に加え、ファスト・カンパニーの「最も革新的な企業」に選ばれ、フォーチュン誌による「世界で最も称賛される航空会社」および「働きたい企業トップ100」にもランクインしました。また、グラスドアの「最も働きやすい企業」の一社にも選ばれています。さらに、フォーブス・トラベルガイドのエア・トラベル・アワードでは、2年連続で「米国で最も優れた米国航空会社」に選ばれ、全部で5つの部門でトップを獲得しました。また、過去7年間にわたり、航空業界サイトのザ・ポインツ・ガイにより「米国で最も優れた航空会社」に選ばれています。