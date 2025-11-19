「Network Recruiting AWARD presented by YOUTRUST」を12月15日（月）に開催

株式会社YOUTRUST

日本のキャリアSNSおよびネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST」を開発・運営する株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：岩崎由夏）は、ネットワークリクルーティングで顕著な成果を上げた企業を称える完全招待制の祭典「Network Recruiting AWARD presented by YOUTRUST」を、2025年12月15日（月）に開催いたします。

■ 開催背景

「日本のモメンタムを上げる 偉大な会社を創る」というミッションを掲げる当社は、信頼できる友人・知人からの紹介や、仕事仲間との”つながり”を最大限に活用したネットワークリクルーティングこそが、現在の採用課題を根本から解決し、企業の飛躍的な成長を加速させる鍵だと確信しています。

本アワードは、従来の採用手法に留まらず、先進的な手法に取り組みを体現し、未来の仲間を見つけ出した企業の挑戦と輝かしい成功を称賛し、その貴重な知見を広く共有する唯一無二の場として企画いたしました。

当日は、最も革新的なネットワークリクルーティングを実現した企業に対し、部門ごとにアワードを授与します。

「Network Recruiting AWARD presented by YOUTRUST」開催概要

・名称 Network Recruiting AWARD presented by YOUTRUST

・日程 2025年12月15日（月） 18:00～21:00（予定）

・会場 都内会場（完全招待制）

・主催 株式会社YOUTRUST

■ 部門賞紹介

ネットワークリクルーティングに関する大賞＋7部門を設け、表彰いたします。

大賞

- ネットワークリクルーティング大賞

特別賞

- ベストイノベーション部門- ベストモメンタム部門- ベスト潜在層採用部門- ベスト候補者体験部門- ベスト母集団形成部門- ベストリクルーター部門- ベストパートナー部門

■ YOUTRUSTにご関心をお寄せいただいた企業さまへ

この機会に、採用活動の見直しポイントを手軽に確認できる「採用のびしろ診断」を公開しています。

YOUTRUSTをご利用でない企業さまでも受けていただける無料の簡易診断で、2026年に向けた採用強化のヒントをつかんでいただけます。

採用のびしろ診断（無料）

https://lp-b.youtrust.jp/202511campaign/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=nobishirocampaign_20251120(https://lp-b.youtrust.jp/202511campaign/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=nobishirocampaign_20251120)

回答結果に応じて、スカウト付与や初期費用割引など、採用活動にお役立ていただける特典もご用意しています。よろしければぜひご活用ください。

＜ネットワークリクルーティング「YOUTRUST」とは＞

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のためのキャリアSNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでキャリアの可能性を切り拓いていける、ネットワーク型のプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできるABMサービス「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。

