【LIT Lighting Design Awards 2025】「黎明小橋」が“Bridges and Public infrastructures Lighting” 部門でWinnerを受賞

株式会社ホシノアーキテクツ（本社：東京都港区、代表取締役 星野裕明）は、国際的な照明デザインアワード「LIT Lighting Design Awards 2025」において、マスターデザインアーキテクトとして参画した人道橋「黎明小橋」が“Bridges and Public infrastructures Lighting” 部門のWinnerを受賞したことをお知らせいたします。



LIT Lighting Design Awards 2025 では、62か国から1,000件以上の応募が寄せられ、照明デザインの幅広い分野で創造性や共感性、革新性が重視されました。こうした国際的な評価基準のもと、「黎明小橋」は“Bridges and Public infrastructures Lighting” 部門において高く評価され、Winner に選出されました。




■人道橋「黎明小橋」



勝どき駅と晴海三丁目を結ぶ歩行者専用橋「黎明小橋（れいめいこばし）」は、2024年3月25日に開通しました。朝潮運河をまたぎ、勝どきエリアの新たな賑わいと憩いの場として広大な緑地と水辺を抱く街「GRAND MARINA TOKYO」へとつながる同橋は、水面に波打つような柔らかな曲線のデザインが、おだやかな波のイメージを表現しています。連続する白い部材を水上に浮かべる構成により、繊細な動きが水面のきらめきと重なり、ウェーブの美しさを際立たせています。さらに、水面に映り込む橋の姿は、重なり合ういくつもの波を思わせます。



三次元的に形状を変化させながら滑らかな動きを表現するデザインとすることで、橋を渡る際にもその動きが感じられる、楽しさのあるデザインとしています。










＜LIT LIGHTING DESIGN AWARDS 2025 黎明小橋＞


https://litawards.com/winners/winner.php?id=4524&mode=win(https://litawards.com/winners/winner.php?id=4524&mode=win)



＜LIT LIGHTING DESIGN AWARDS 2025 受賞作品一覧＞


https://litawards.com/winners/?comp_name=LIT+Design+Awards+2025



＜ホシノアーキテクツWEBSITE＞


「グランドマリーナ東京 パークタワー勝どき 黎明小橋」紹介ページ


https://hoshinoarchitects.com/project/reimeikobashi/


■人道橋「黎明小橋」概要


■LIT Lighting Design Awards とは



LIT Lighting Design Awards は、世界中の優れた照明製品デザイナーや照明の専門家を称える国際的なアワードです。照明は、芸術的な表現と科学的な側面をあわせ持つ、デザインに欠かせない要素であるという理念のもと、照明プロダクト、建築照明デザイン、エンターテインメント照明など多様な分野の功績を評価・表彰しています。（LIT Lighting Design Awards公式HPより翻訳）


https://litawards.com/





■ホシノアーキテクツとは


ホシノアーキテクツは、「人に愛される街・空間・体験をデザインする」建築都市設計事務所です。代表・星野裕明のもと、国際的な建築家・デザイナーが集い、東京を拠点に世界各地で活動しています。私たちは、街の歴史や文化、風土を読み解き、デザインで解釈・介入することで、その土地に生きる人の記憶を未来へとつなぎます。グッドデザイン賞、世界的な建築アワード「The Architecture MasterPrize(TM) (AMP) 」賞、など国内外のデザイン賞を受賞しています。



■株式会社ホシノアーキテクツ概要


本社所在地：東京都港区愛宕1-5-3 愛宕ASビル3F


代表取締役：星野 裕明


URL：https://hoshinoarchitects.com



