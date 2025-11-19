韓国でブーム再燃！！『なめこ栽培キット』ポップアップストアがソウル弘大で12月5日より開催決定！

株式会社ビーワークス

スマートフォンアプリ『なめこ栽培キット』シリーズ（以下、「なめこ」）を開発・運営する株式会社ビーワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：稲垣正信）と、韓国における「なめこ」の商品化権を持つJIN&JIN Communications Co., Ltd. (本社:ソウル特別市松坡区)は、韓国ソウル特別市弘大にて「なめこ」ポップアップストア「GIFT FROM NAMEKO」を12月5日より開催いたします。

2024年9月にソウル聖水で開催された韓国初のポップアップストア「NAMEKO IS BACK」は、連日大行列ができるほどの盛況で幕を閉じました。

韓国初のポップアップストア「NAMEKO IS BACK」には、多くのファンが詰めかけ長蛇の列ができました。

今回の「GIFT FROM NAMEKO」では、韓国のポップカルチャー発信地・弘大（ホンデ）のギャラリー1棟貸し切りへと規模を拡大し、一面なめこづくしの空間で来場者をお出迎えします。

可愛い新作グッズが目白押しですので、ぜひチェックしてみてください！

【新商品】長い長なめこキーリング

【新商品】リバーシブルポーチ（なめこ⇄枯れなめこ、なめこ先輩⇄なめ子）【新商品】ボディピロー（傘ナシなめこ・ななめこ）

【新商品】ぬいぐるみスリッパ

【新商品】2026年デスクカレンダー【新商品】ブークレワッペンステッカー（全10種）ランダムアクリルキーリング（全30種）なめこポップアップストア「GIFT FROM NAMEKO」開催概要

開催期間

2025年12月5日(金)～2026年1月4日(日)

※期間内無休

開催場所

Frottage Gallery

12, Dongmak-ro 15-gil, Mapo-gu, Seoul (Frottage Gallery)

(서울특별시 마포구 독막로15길 12 (프로타주 갤러리))

営業時間

毎日 11:00～20:00

ポップアップストアの詳細や最新情報は、韓国語版なめこ公式Instagramよりご確認ください。

https://www.instagram.com/nameko_nnf_kr/

●『なめこ』とは

スマートフォンアプリ『なめこ栽培キット』シリーズに登場するキャラクターです。『なめこ栽培キット』シリーズは年齢性別を問わず楽しめるアプリとして支持され、シリーズ累計6,000万ダウンロードを突破しています（2025年11月現在）。近年では「懐かしのキャラクター」として国内外で再び注目を集めており、2026年6月には15周年を迎えます。

＜なめこ公式サイト「なめぱら」＞

https://namepara.com/

＜なめこ公式X＞

https://x.com/nameko_nnf

＜なめこ公式TikTok＞

https://www.tiktok.com/@nameko_nnf



＜なめこ公式Youtube＞

https://www.youtube.com/@NamekoOfficial



＜なめこ公式Instagram＞

https://www.instagram.com/nameko_nnf/