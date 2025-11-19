【Firmflex】からお届けする枕の新しい形！今、私たちの快眠に必要なのは四角ではなくラインです。

FIRMFLEX INC.

私たちFirmflex(ファームフレックス)株式会社は、韓国発の人間工学ブランドです。

「人の姿勢と休息を科学する」をコンセプトに、長時間座ったり横になったりする日常の中で感じる不快さを軽減する製品を研究・開発しています。また、「正しい姿勢」と「快眠」の関係を研究し、誰もが自宅で快適に正しい姿勢を保てるような製品作りに取り組んできました。

今回のラインアップピローは横向きで寝ると肩や首に感じる不快感など従来の枕で感じた不快感を解決したいと言う代表自身の経験から生まれました。更に年齢と共に感じる睡眠中にできる顔のシワや皮膚トラブルにも着目し開発致しました。

その課題を解決するために、医療専門家やエンジニアと幾度となく試作を重ね、ようやく理想の形にたどり着きました。

この【ラインアップピロー】を通して多くの方に「自然で心地よい眠り」を体験して頂ければ幸いです。

【ラインアップピロー】

人生の半分以上を横向きで眠るあなたの為に送る睡眠曲線に合わせた新しいデザイン。

頭をしっかりと支え、首のラインを自然につなぎ、一晩中快適な姿勢を維持してくれます。

- 仰向けではCカーブを支え、優しく包み込み快適に。- ROUND頭部のくぼみ設計構造で頭と首を一緒に支える安定感。- 胸郭を開く科学的な15°頸椎角度で呼吸も楽に。- 122°僧帽筋サポート設計で肩を包み込む理想的な形へ。- 皮膚非接触-くぼみ構造でどの向きで眠っても苦しくなく快適で、皮膚トラブルやシワをも防ぐ。

このような方にぜひおすすめします。

寝ている間の首や肩の負担が気になる方

起きた後の顔の圧迫感が気になる方

睡眠姿勢による不快感にお悩みの方

睡眠姿勢が頻繁に変わる方

睡眠中に最も重要な2つのこと。

1つ目は睡眠中の快適な呼吸、

2つ目は自由で楽に動けること。

これからは枕の形に睡眠を合わせるのではなく、

ラインアップピローがあなたの睡眠の形に合わせます。

四角から抜け出し、あなたの睡眠曲線に合わせて真の快眠をぜひご体験ください。

Makuakeで販売している商品

FIRMFLEX 横向き寝の負担を軽減し、顔への圧迫感を抑える【ラインアップピロー】

＜プロジェクト開催期間＞

2025年11月6日(木) 14:00 ～2025年12月9日(火) 24：00

https://www.makuake.com/project/firmflex202510/

会社概要

会社名: FIRMFLEX INC。

本社所在地 : 大韓民国京畿道高陽市一山西区キンテックス路255 104-1702

代表取締役 : 朴英宰 PARK YOUNG JAE

事業内容: FIRMFLEX BRAND運営中。 メモリーフォーム素材を活用したクッションや生活用品の製造販売。

設立: 2015.03.04

e-mail：HELLO@FIRMFLEX.CO.KR

Instagram： https://www.instagram.com/firmflex_jp/