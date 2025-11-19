エチオピア航空、A350-900を6機追加発注

エアバス・ジャパン株式会社

エアバスは、エチオピア航空がA350-900を6機発注したことを発表しました。これにより、エチオピア航空はA350のアフリカ最大の顧客としての地位をさらに強固なものにしました。ドバイ航空ショーで、エチオピア航空グループのメスフィン・タセウ最高経営責任者（CEO）とエアバスのブノワ・ド・サン＝テグジュペリ民間航空機事業営業担当上席副社長が契約に署名しました。

A350は世界最新のワイドボディ機で、最大9,700海里/18,000キロメートルをノンストップで飛行することができ大陸間の空の旅に新たな基準を打ち立てました。最先端技術と最新の空力設計により優れた効率性と快適性を提供します。新世代のロールス・ロイスエンジンを搭載、軽量の最新素材を使用し、旧世代機と比較して燃費、運航コスト、CO2排出量を25％削減しています。エアバスの革新的な客室「Airspace」によって、最先端の機内装備で乗客にも乗務員にも快適な居住空間を提供します。

すべてのエアバス機と同様にA350は持続可能な航空燃料（SAF）を最大50％使用して飛行することができます。エアバスは2030年までに全エアバスファミリー機でSAFを100％使用した運航の実現を目指しています。

2025年10月末時点でA350ファミリーは世界の64社から1,400機以上の受注を獲得しています。