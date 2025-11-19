共創空間「Serendie Street Osaka」を開設

三菱電機株式会社

共創空間「Serendie Street Osaka」

三菱電機株式会社は、顧客やパートナーと新たな価値を創出する共創活動を拡大するため、当社 関西支社内に共創空間「Serendie Street Osaka（セレンディストリート大阪）」を開設し、本日オープンしました。

当社グループは、さらなる事業の発展と社会・環境への貢献を目指し、リスクを恐れず新しい発想で価値を創出する「イノベーティブカンパニー」への変革を進めています。その一環として、2025年1月に完成した共創空間「Serendie Street Yokohama（セレンディストリート横浜）」(※1)を中心に、データや最新技術を活用した顧客やパートナーとの共創活動を通じて、新たな価値の創出に取り組んでいます。

今回開設した「Serendie Street Osaka」は、母体となる「Serendie Street Yokohama」のコンセプトを踏襲しつつコンパクトにまとめた共創空間です。当社のデジタル基盤「Serendie(R)（セレンディ）」を活用した価値共創プログラム(※2)により、主に西日本エリアの顧客との対話を通じた課題に関するヒアリングや課題に関連するデータ・アセットの共有などを行い、事業アイデア検討などの共創企画を提案することで、「Serendie Street Yokohama」での共創活動へとつなげる機能を担います。

今回の拠点開設により、顧客やパートナーの裾野をさらに広げ、共創機会の拡大を図ります。さらに、「Serendie Street Yokohama」で運用している共創活動を活性化する各種ツール(※3)も活用し、専門分野や事業領域の垣根を超えた共創活動を推進することで、新たな価値の創出による社会課題の解決を目指します。

■Serendie Street Osakaの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/328_1_1cff891b622a57d38d4ee28b3b05383d.jpg?v=202511200556 ]

■商標関連

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/328_2_816171c0e5c5ff9040c73c91a8ced900.jpg?v=202511200556 ]

■参考情報

Serendieウェブサイトでは、Serendieの狙いや特徴、価値創出に向けたストーリーなど、さまざまな情報を掲載しています。

＜Serendieウェブサイト＞

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/serendie/(https://www.mitsubishielectric.co.jp/serendie/)

※1 2025年1月17日広報発表 https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ja/pr/2025/0117/(https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/pr/2025/0117/)

※2 2024年5月29日広報発表 https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ja/pr/2024/0529-b/(https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/pr/2024/0529-b/)

※3 複数の専門家AIエージェントとの対話を通じて課題解決や事業創出のスピードを加速させる「対話型マルチAIエージェントサービス」(https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/pr/2025/0820/)など

