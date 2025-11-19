【246社313名が参加】情報セキュリティマネジメントフォーラム2025冬開催

株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム事務局



株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム事務局（本社：東京都中央区 代表取締役：高久亮）は、2025年11月11日（火）、「情報セキュリティマネジメントフォーラム2025冬」を開催しました。



本カンファレンスには、国内大手企業の450名からの申し込みがあり、その内313名が参加し、盛会のうちに終了しました。


セキュリティ戦略に関する高い関心が示される結果となりました。



第一線で活躍するセキュリティ部門リーダーが登壇



今回のカンファレンスでは、以下のセキュリティのエキスパートによる基調講演が行われました：



　◆　アンリツ株式会社


　　　　DX推進部 Web/インフラソリューションチーム 課長



　◆　日本システム技術株式会社


　　　　執行役員　CIO　


　　


　◆　エクシオグループ株式会社


　　　　執行役員　CISO



講演者陣は、各社におけるセキュリティマネジメントの実践について、具体的な事例を交えながら講演を行いました。



https://r-management.jp/security/forum20251111/




イベントにお申し込みくださった方々について




次回開催に向けた出展企業の募集開始



本カンファレンスは定期開催を予定しており、次回開催に向けて出展企業を募集しています。


セキュリティ部門のデジタル化や業務効率化を支援する製品・サービスを提供する企業からのお問い合わせをお待ちしております。



出展企業には以下の特典をご用意しております：


- 大手企業のセキュリティ部門担当者との直接的なコネクション機会


- カンファレンス内での製品・サービスのプレゼンテーション機会


- 大手企業のセキュリティ部門担当者のリードを最低400件以上翌日納品




本カンファレンスは、今後も最新のセキュリティのトレンドと実践的なソリューションを提供してまいります。次回開催に関する詳細は、順次公開させていただきます。





次回イベントのご協賛をご検討の方へ



株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム事務局
代表取締役社長 高久 亮

次回イベントの詳細について個別にご連絡差し上げます。


