株式会社イルシル、日本最大級のスタートアップ展示会「Startup JAPAN 2025 in 大阪」に出展いたします！

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮崎有貴）は、2025年12月17日（水）・18日（木）にマイドームおおさかで開催される、スタートアップ業界 日本最大級の展示会「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」に出展いたします。

当社ブースでは、日々の資料作成業務における「時間がかかる」「クオリティが揃わない」といった課題を解決する、AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」の最新機能・活用事例をご紹介します。

■「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」とは

「Startup JAPAN EXPO」は、スタートアップ・事業会社・投資家など、スタートアップに関わる多様なプレーヤーが一堂に会する、日本最大級のスタートアップ展示会です。

大阪初開催となる今回は、国内外から約450社のスタートアップやスタートアップ支援企業が出展し、約12,000人のスタートアップ関係者の来場が見込まれています。

来場者は、出展ブースへの事前訪問予約を行いながら、最新サービスの比較検討や事業提携のパートナー探索を効率的に進めることができます。展示エリアに加え、カンファレンス、テーマ別交流会、ピッチステージ「Dream Pitch」など、多彩なプログラムが用意されており、スタートアップとの新たな出会いとビジネス機会を生み出す2日間となります。

■開催概要

イベント名：Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪

日時：2025年12月17日（水）～12月18日（木）10:00～17:00（予定）

会場：マイドームおおさか（大阪市中央区本町橋2-5）

主催：Eight（Sansan株式会社）

開催方法：リアル開催（会場のみでの開催）

参加方法：https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/?code=sj_sp_pk

EXPO：無料で参加いただけます

FUNDeal：FUNDealパス（有料）の購入が必要です

お申し込み受付期間：2025年9月11日（木）～2025年12月12日（金）9:59（予定）

※Sansan株式会社が主催するイベントは、ビジネスマッチングや商談を目的として開催されており、原則としてビジネスパーソンの方を対象としています。18歳未満の方が参加される場合は保護者同伴が必要となり、未就学児の入場はできません。

※営業目的での来場（いわゆる逆営業）は禁止とされています。

イベント全般に関するお問い合わせは、主催者の問い合わせページをご確認ください。

https://sjexpo-event.zendesk.com/hc/ja

■イルシルの出展内容について

当社ブースでは、生成AIを活用してスライド資料作成を自動化する「イルシル」のデモンストレーションや、実際に導入している企業での活用事例をご紹介します。

■主な展示・体験内容

・生成AIによるスライド自動生成デモ

キーワードや元原稿を入力するだけで、営業資料・企画書・社内説明資料などのスライドを自動生成する様子をご覧いただけます。

・豊富なテンプレートとデザインパターンのご紹介

3,000種類以上のスライドテンプレートを活用し、「誰が作っても見やすい資料」を短時間で整える方法を実際の画面でご説明します。

・法人向けの活用事例・導入パターンのご紹介

上場企業を中心とした1,300社以上の活用シーンから、資料作成DX・ナレッジ共有・デザイン標準化の具体的なユースケースをご紹介します。

・資料作成の課題ヒアリング＆個別相談コーナー

「社内の資料デザインがバラバラ」「担当者によって作り方が属人化している」「生成AIを業務にどう組み込めばいいか分からない」などのお悩みを伺い、イルシルでどこまで解決できるか、その場でご提案いたします。

当日は、ブース来場者限定の特典（トライアルのご案内や資料）もご用意する予定です。詳細は決まり次第、当社コーポレートサイトおよびSNSにてお知らせいたします。

■こんな方におすすめ

本イベントでのイルシルブースは、次のようなご担当者さまに特におすすめです。

・︎事業会社・スタートアップで、営業資料・提案書・レポート作成に多くの時間を割いている方

・︎全社で資料の品質を揃えたいと考えている、経営企画／DX推進／コーポレート部門の方

・︎生成AIを活用してホワイトカラー業務の生産性を高めたいと考えている方

・︎関西拠点で、スライド自動生成ツールの実物を触りながら検討したい方

資料作成の現場課題をお持ちの方は、ぜひイルシルブースにお立ち寄りください。

■参加申込およびブース訪問予約について

「Startup JAPAN 2025 in 大阪」への参加には、事前の申し込みが必要です。以下のページよりお申し込みいただけます。

【参加申込はこちら】

https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/?code=sj_sp_pk

お申し込み後、イベントページ上から出展各社ブースへの訪問予約も可能です。

当社ブースへの訪問予約もあわせて行っていただくことで、課題ヒアリングや個別相談をスムーズに実施できます。

■イルシルについて

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。

スライドのデザインは3,000種類以上あり、入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。

また、上場企業の1,300社以上にご利用いただいており、ユーザー数は20万人を突破しました。

URL : https://irusiru.jp

■会社概要

・会社名：株式会社イルシル

・代表取締役社長：宮崎有貴

・所在地（本社）：〒160-0022東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル 5F

・事業内容：ソフトウェアの開発、運用

▼各種SNS情報

note：https://note.com/lubis_elucile/

Instagram：https://www.instagram.com/irusiru.jp/

X：https://twitter.com/irusiru_jp/

Facebook（AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」）：https://www.facebook.com/irusiru.jp/

Facebook（株式会社イルシル）：https://www.facebook.com/corporate.irusiru.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://www.youtube.com/@AI%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%94%9F%E6%88%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93)

▼【お客様お問い合わせ先】

株式会社イルシル

URL：https://corporate.irusiru.jp/contact