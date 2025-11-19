全国の75自治体から200名以上の参加申込があった、「自治体職員向け プレコンセプションケア勉強会」のアーカイブ配信を開始しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、2025年11月13日に、全国の75自治体から200名以上の参加申込があった、自治体担当者に向けた無料オンライン勉強会「【令和7年最新版】ゼロから始める・さらに深める 自治体プレコンセプションケア勉強会～基本から事例まで～」を開催しました。

また、多くの反響を受け、11月20日（木）より12月19日（金）までの期間限定でアーカイブ配信を開始いたします。

今回の勉強会では、「【令和7年最新版】ゼロから始める・さらに深める自治体プレコンセプションケア勉強会～基本から事例まで～」をテーマに、「基礎から実践まで一気に学べる」2部構成で実施しました。

■前半パート

前半パートでは、武蔵野大学看護学部看護学科教授であり日本生殖看護学会 理事長を務める坂上明子氏が登壇。プレコンセプションケアの基礎知識、必要性と推進の経緯、国内外の動向、「プレコンセプションケア推進５か年計画」のポイントなどについて、相談支援の豊富なご経験を踏まえてわかりやすく講義いただきました。

■後半パート

後半パートでは、ファミワンの執行役員・不妊症看護認定看護師 西岡有可が、自治体と連携して進めてきたプレコンセプションケア施策の具体的な事例を紹介。

若年層への情報発信、住民向けセミナー、包括的性教育支援、働く世代へのアプローチなど、現場で活用できる実践のヒントを共有しました。

■質疑応答

質疑応答では、「広報方法」「対象者設定」「学校との連携」など多くの質問が寄せられ、自治体におけるプレコンセプションケア推進への高い関心がうかがえました。

■ご参加者の声（抜粋）

「お二人の講義がとてもわかりやすかった。坂上先生の講義は初めてでしたが、根拠となるデータもわかりやすく示してくださり勉強になりました。包括的性教育とプレコンセプションケアの違いに関する内容が含まれていた点もありがたかったです。」

「プレコンセプションケアの具体的な必要性の提示があり、大変わかりやすかった。」

「具体的なデータに基づいたお話で納得性が高く、今後のプレコンセプションケア事業を進めるにあたりとても参考になる内容でした。」

■アーカイブ視聴のご案内（期間限定）

今回の内容をより多くの自治体の皆様にお届けするため、アーカイブ視聴を開始しました。

配信期間は、12月19日までの限定公開！

▼視聴お申し込みフォーム

https://form.run/@municipalitypreconceptioncare1113

▼視聴にあたって

申込フォームでお申し込み後、別途アンケートご回答いただいた方にのみアーカイブ視聴URLをご案内します。

なおアンケートにご回答いただくと、

- 坂上明子氏の講義資料- ファミワンのプレコンセプションケア関連チラシ- 自治体向け事例資料

などのお役立ち情報をお届けいたします！

■今後の展開

ファミワンは、今回いただいたお声を活かし、より充実したプレコンセプションケアの啓発・支援事業の実施に向けて自治体・企業ご担当者様に伴走してまいります。

すでに令和8年度に向けた企画を全国の自治体様と進めており、広報支援やセミナー開催などのお問い合わせも受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

ファミワン「自治体サポート」： https://famione.com/local/

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。



「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995