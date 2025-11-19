「ABEMA」、サッカー特番『Ｊリーグ2025超予想祭 白熱の優勝争いSP』放送決定！THE RAMPAGE・RIKUをMCに、元北朝鮮代表ＦＷ・鄭大世、クラブ愛溢れる芸人・タレントが大集結

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、激化するＪリーグ2025シーズンの優勝争いを多角的に予想し、クラブを愛する出演者たちが本音で徹底討論するサッカー特番『Ｊリーグ2025超予想祭 白熱の優勝争いSP』を、11月26日（水）と11月30日（日）の計2日にわたり放送することをお知らせします。

この番組は、優勝争いが混戦となっているＪリーグ2025シーズンの終盤に、各クラブの現状や優勝の行方、スコア予想など、サッカーファンなら気になるテーマを一気に解析する“優勝予想バラエティ”。出演者がそれぞれのクラブ愛と独自の見解を持ち寄り、データ・戦術・願望の入り混じった“ガチ予想”をぶつけ合います。

MCを務めるのは、川崎フロンターレのサポーターでTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE のRIKU。また、スタジオには、川崎フロンターレや清水エスパルスでも活躍した元北朝鮮代表FW・鄭大世が登場。得点感覚とストライカー独自の視点から、優勝争いのキーマンや戦術的優位を読み解きます。

また、Ｊリーグ大好き芸人として奮闘中でセレッソ大阪サポーターのお見送り芸人しんいち、鹿島アントラーズを全力で推す兼光タカシ、柏レイソルのサポーター・石崎日梨、ヴィッセル神戸を愛すじゅんいちダビッドソン、スタジアム観戦するほど熱狂的な京都サンガF.C.サポーターの横山由依など豪華な出演陣が登場いたします。

さらに、11月30日の放送回では、Ｊリーグに精通しているゆってぃが初登場。“Ｊリーグ大好き夫婦”としてマルチに活動するゆってぃのオリジナルな視点で優勝争いを予想します。

番組では、1口200円から購入可能なスポーツくじ「WINNER」と連動し、「ホーム勝利・引き分け・アウェイ勝利」の勝敗予想コーナーなど出演者の予想がその場で発表される企画を展開予定。放送は、11月26日（水）21:00～22:00、11月30日（日）13:30～14:00、同日16:00～16:30の全3回。白熱するＪリーグの魅力を、各回ごとに徹底的に掘り下げていきます。

クラブを愛する人、戦術を語りたい人、ただただ熱量を浴びたい人――。Ｊリーグの“今”を最も熱く感じられる時間を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMA『Ｊリーグ2025超予想祭 白熱の優勝争いSP』 番組概要

放送日時：11月26日（水）21:00～22:00

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/EdFmLUfMK2pXcs

＜キャスト情報＞

MC：RIKU（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）

ゲスト：鄭大世／お見送り芸人しんいち／石崎日梨／兼光タカシ／じゅんいちダビッドソン／横山由依

放送日時：11月30日（日）13:30～14:00

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/EdFmLUsJwNoers

放送日時：11月30日（日）16:00～16:30

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/EdFmJxp8M37chu

＜キャスト情報＞

MC：RIKU（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）

ゲスト：鄭大世／お見送り芸人しんいち／石崎日梨／兼光タカシ／ゆってぃ

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※掲載・ご使用いただく画像には、必ず【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

※2024年10月時点、自社調べ