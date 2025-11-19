DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 ガラシャ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！

写真拡大 (全6枚)

合同会社EXNOA




　合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、11月19日に、新たに「★5 ガラシャ」を追加したことを発表しました。



■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■




新たな期間限定式神が登場しました！


さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！



水属性の仲間が敵を倒すとパワーアップ！


ボスが衰弱状態の時に一気に畳みかける水スキルアタッカー！


★5 [敬虔なる箱入娘] ガラシャ



◆開催期間◆



2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月1日 メンテナンス開始まで





■■■期間限定追想心景付き！特別10連召喚 開催！■■■




期間限定追想心景がおまけで付いてくる！


追想心景のみが出現する特別10連召喚を開催いたします！



今回の追想心景はＤd様による描き下ろしです！



限定追想心景が獲得できるチャンスをお見逃しなく！



◆期間限定追想心景付き！特別10連召喚◆（有償限定）


【開催期間】


2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月1日 メンテナンス開始まで



【価格】


霊晶石 ×5000



【召喚内容】


＼追想心景10枚確定！／



【おまけ内容】


★5 久闊叙する四つの志 ×1　※エピソードはございません


五星の界破鏡[式神] ×1


追憶の影片-金- ×20



【召喚可能回数】


おひとり様 1回まで



■■■降魔の戦場「VS 殲滅機械人形 灰尽」 開催！■■■




降魔の戦場「VS 殲滅機械人形 灰尽」を開催いたします！



イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして、専用商店でしか手に入らない豪華報酬と交換しましょう！


過去に追加された装備も交換可能です！お見逃しなく！



◆限定装備◆


★5武器 獅子水劫剣



◆イベント開催期間◆


2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月1日 メンテナンス開始まで



◆商店交換期間◆


2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月8日 11:59 まで



■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■




期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！


ぜひ、お見逃しなく！！



◆開催期間◆


2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月1日 メンテナンス開始まで


※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください


※各期間は変更される場合がございます




▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント


https://x.com/ayarabu_info



▼公式ウェブサイト


https://ayarabu.jp/



▼PC版ページ


http://games.dmm.com/detail/ayarabu/



▼製品概要


タイトル：『あやかしランブル！』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス




▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)



Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。