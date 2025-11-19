DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 ガラシャ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、11月19日に、新たに「★5 ガラシャ」を追加したことを発表しました。

■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■

新たな期間限定式神が登場しました！

さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！

水属性の仲間が敵を倒すとパワーアップ！

ボスが衰弱状態の時に一気に畳みかける水スキルアタッカー！

★5 [敬虔なる箱入娘] ガラシャ

◆開催期間◆

2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月1日 メンテナンス開始まで

■■■期間限定追想心景付き！特別10連召喚 開催！■■■

期間限定追想心景がおまけで付いてくる！

追想心景のみが出現する特別10連召喚を開催いたします！

今回の追想心景はＤd様による描き下ろしです！

限定追想心景が獲得できるチャンスをお見逃しなく！

◆期間限定追想心景付き！特別10連召喚◆（有償限定）

【開催期間】

2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月1日 メンテナンス開始まで

【価格】

霊晶石 ×5000

【召喚内容】

＼追想心景10枚確定！／

【おまけ内容】

★5 久闊叙する四つの志 ×1 ※エピソードはございません

五星の界破鏡[式神] ×1

追憶の影片-金- ×20

【召喚可能回数】

おひとり様 1回まで

■■■降魔の戦場「VS 殲滅機械人形 灰尽」 開催！■■■

降魔の戦場「VS 殲滅機械人形 灰尽」を開催いたします！

イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして、専用商店でしか手に入らない豪華報酬と交換しましょう！

過去に追加された装備も交換可能です！お見逃しなく！

◆限定装備◆

★5武器 獅子水劫剣

◆イベント開催期間◆

2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月1日 メンテナンス開始まで

◆商店交換期間◆

2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月8日 11:59 まで

■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■

期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！

ぜひ、お見逃しなく！！

◆開催期間◆

2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月1日 メンテナンス開始まで

※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください

※各期間は変更される場合がございます

▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント

https://x.com/ayarabu_info

▼公式ウェブサイト

https://ayarabu.jp/

▼PC版ページ

http://games.dmm.com/detail/ayarabu/

▼製品概要

タイトル：『あやかしランブル！』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)



Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。