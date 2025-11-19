DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 ガラシャ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、11月19日に、新たに「★5 ガラシャ」を追加したことを発表しました。
■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■
新たな期間限定式神が登場しました！
さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！
水属性の仲間が敵を倒すとパワーアップ！
ボスが衰弱状態の時に一気に畳みかける水スキルアタッカー！
★5 [敬虔なる箱入娘] ガラシャ
◆開催期間◆
2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月1日 メンテナンス開始まで
■■■期間限定追想心景付き！特別10連召喚 開催！■■■
期間限定追想心景がおまけで付いてくる！
追想心景のみが出現する特別10連召喚を開催いたします！
今回の追想心景はＤd様による描き下ろしです！
限定追想心景が獲得できるチャンスをお見逃しなく！
◆期間限定追想心景付き！特別10連召喚◆（有償限定）
【開催期間】
2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月1日 メンテナンス開始まで
【価格】
霊晶石 ×5000
【召喚内容】
＼追想心景10枚確定！／
【おまけ内容】
★5 久闊叙する四つの志 ×1 ※エピソードはございません
五星の界破鏡[式神] ×1
追憶の影片-金- ×20
【召喚可能回数】
おひとり様 1回まで
■■■降魔の戦場「VS 殲滅機械人形 灰尽」 開催！■■■
降魔の戦場「VS 殲滅機械人形 灰尽」を開催いたします！
イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして、専用商店でしか手に入らない豪華報酬と交換しましょう！
過去に追加された装備も交換可能です！お見逃しなく！
◆限定装備◆
★5武器 獅子水劫剣
◆イベント開催期間◆
2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月1日 メンテナンス開始まで
◆商店交換期間◆
2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月8日 11:59 まで
■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■
期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！
ぜひ、お見逃しなく！！
◆開催期間◆
2025年11月19日 メンテナンス終了後 ～ 2025年12月1日 メンテナンス開始まで
※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください
※各期間は変更される場合がございます
▼製品概要
タイトル：『あやかしランブル！』
プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play
販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）
権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス
