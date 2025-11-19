ファベックス関西2025 に出展

株式会社シェアダイン

株式会社シェアダイン（本社：東京都港区、代表取締役：飯田陽狩）は、2025年11月26日（水）～28日（金）にインテックス大阪で開催される「ファベックス関西2025」に出展いたします。展示ブース（小間番号：2K-20）では、料理人と飲食事業者をつなぐ総合プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）※」を紹介し、即戦力人材の柔軟な活用方法や、食産業の人材課題解決につながる最新の事例をご紹介します。





※2025年8月SPOT CHEF(スポットシェフ)から名称を変更■CHEFLINK（シェフリンク）：3万人以上の料理人が即戦力として活躍

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者を結ぶ国内最大級の総合プラットフォームです。登録シェフは3万人を超え、ジャンルやスキルも多彩。飲食店に限らず、ホテル・給食・施設など幅広い分野で活用いただけます。



飲食店・レストランにおけるCHEFLINKの活用メリットは以下のとおりです。

- 最短即日・1日3時間から対応可能必要な時間単位でシェフを手配可能。繁忙期や欠員発生時に柔軟に対応できます。- 専門ジャンル・経験者のマッチング力和食・イタリアン・フレンチ・中華など、さまざまなジャンルの調理経験を持つシェフが多数登録。ニーズに応じた適切な人材確保が可能です。- 導入コスト・運営コストの変動化利用分だけの料金体系で、固定人件費を抑え、変動費化を実現。効率的な人員運用に寄与します。■ファベックス関西2025出展概要：出展概要：展示ブースでシェフリンクを体感

CHEFLINK（シェフリンク）の展示ブース（小間番号：2K-20）では、来場者がサービスの活用方法を具体的に体感できるコンテンツを多数用意しています。

- 操作デモで体験PC画面を用いたプラットフォーム操作デモで、登録シェフの検索・手配の流れや利用方法をリアルに体験可能。サービス導入前でも、即戦力人材の活用イメージを把握できます。- 導入事例の紹介実際に導入した飲食事業者のケーススタディを展示。スポットワークから正社員採用までの活用方法や成果、導入時の工夫などを紹介し、具体的な活用イメージを提供します。- 相談コーナー設置来場者の人材課題や運用ニーズに応じた活用方法をその場で相談可能。現場での課題に対する最適な解決策を提案し、シェフリンクの柔軟性を体感できます。

＜イベント概要＞

- 会期：2025年11月26日（水）～28日（金） 10:00～17:00- 会場：インテックス大阪- 主催：日本食糧新聞社- URL：https://fabex.jp/kansai/

CHEFLINK（シェフリンク）ブースでは、国内最大級の料理人プラットフォームを実際に体験いただけます。即戦力の料理人活用や採用課題の解決方法を理解できる絶好の機会です。ぜひご来場ください。

■今後の展開

CHEFLINK（シェフリンク）は、すべての料理人が多様なキャリアを築ける社会の実現を目指し、新機能や海外支援強化、業界特化型のマッチング支援など、継続的なサービス拡充を進めています。関西・大阪エリアでの出展や連携を通じて、地域の飲食事業者や料理人とのつながりをさらに強化し、地域市場における人材活用の最適化にも取り組んでまいります。

■株式会社シェアダインとは https://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251119_release)

株式会社シェアダインは、2017年5月に創業し、3万人のシェフが登録する料理人のグローバルキャリアプラットフォームを運営しています。「食の世界からソーシャルトランスフォーメーションを駆動する」をパーパスに掲げ、食産業を通じた社会変革を目指しています。2025年6月には、海外でのキャリア支援を強化するため、海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」を展開するなど、グローバルな事業拡大を推進しています。今後も、持続可能な食産業のビジネスモデルを構築し、料理人一人ひとりが柔軟にキャリアを築ける環境を創出し、日本発のグローバルキャリアプラットフォームとして、国内外の食産業の発展に貢献していきます。

■CHEFLINK（シェフリンク）とは https://chef-link.com/(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251119_release)

CHEFLINK（シェフリンク）は、料理人と飲食事業者をつなぐ人材・キャリア支援プラットフォームです。料理人は経歴を登録するだけで掲載中の仕事に応募できるほか、AIによるプロフィール自動生成や、世代・ジャンルを超えた交流を促すSNS機能、料理人限定コミュニティを通じてキャリア形成を支援します。飲食事業者は、人手不足や固定費増といった課題に対し、即戦力人材を必要なときに柔軟に活用可能。スポットワークから正社員採用・海外採用支援まで、人材面の悩みをワンストップで解決することができます。料理人には「もっと自由に、もっと楽しく」キャリアを築ける環境を、飲食事業者には持続可能なビジネスモデルへの転換を支援する、新しい仕組みを提供します。

※2025年8月、これまで提供してきた「CHEFLINK（キャリアサポートSNS）」と「SPOT CHEF（食の専門人材手配・採用サービス）」を統合し、より一貫した体験を届けるプラットフォームへと進化しました。

■シェアダイン提供サービス一覧- 食の専門人材と飲食業界を一気通貫でつなぐ人材・キャリア支援プラットフォーム「CHEFLINK（シェフリンク）」：https://chef-link.com(https://chef-link.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251119_release)- 国内飲食事業者の海外採用支援サービス「CHEFLINK Global（シェフリンクグローバル）」：https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251119_release)- ご家庭向け出張シェフサービス「シェアダイン」：https://sharedine.me/(https://sharedine.me/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251119_release)

＜お問い合わせ＞

株式会社シェアダイン広報 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4丁目1ー1 神谷町トラストタワー23F

E-mail：contact@sharedine.me 詳しい内容はhttps://sharedine.co.jp/(https://sharedine.co.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=251119_release)