M&N’s CBDが「ジャパンわんこフェスタ2025」に出展！

株式会社ウェルファーマ

ペットの健康と家族の安心を支えるケアブランド 「M&N’s CBD（エムアンドエヌズ シービーディー）」 は、2025年11月22日（土）～24日（月・祝）にお台場・潮風公園で開催される
「ジャパンわんこフェスタ2025」 にブース出展いたします。






ブースでは“楽しく学べる”ウェルネス体験を！


M&N’s CBDブースでは、愛犬・愛猫と一緒に楽しめる体験型コンテンツを多数ご用意しています。



- CBD商品が当たる！「ガシャポン」チャレンジ わんちゃん・ねこちゃん用のCBDオイルやスキンケアアイテムなど、現品やお試しサイズがその場で当たる人気企画！


- クリスマス仕様のフォトブースクリスマスをテーマにしたかわいい撮影スポットで、愛犬・愛猫と一緒に記念写真を撮影SNS投稿にもぴったりのフォトエリアです。

- CBD無料相談＆お試し体験ペットの不安・皮膚トラブル・シニアケアなど、お悩みに合わせて専門スタッフが丁寧にご案内。実際にCBDオイルの香りやテクスチャーを体験いただけます。




投稿でプレゼントが当たる！


「#はじめてのCBD」Instagramキャンペーン開催


イベント会場やおうちでM&N’s CBDを使っている様子を撮影し、
M&N's CBDのインスタアカウントをメンションして、
Instagramに投稿すると、 抽選で以下のプレゼントが当たります！



- わんにゃんCBDオイル（犬用・猫用CBDオイル） 　CBDデビューにぴったりのミニサイズオイル。　初めての方でも気軽に試せる人気アイテムです。

- 肉球やカイカイのケアにカユピタ軟膏　　CBD高配合の犬用スキンケア軟膏。

「#はじめてのCBD」のハッシュタグもぜひつけてくださいね！





開場に来れない方も参加できちゃうSNS企画！


初めてCBDに触れる方も、すでに愛用している方も、
ぜひ「うちの子のCBDデビュー」をシェアしてください！


イベント概要



- イベント名：ジャパンわんこフェスタ2025
- 開催日：2025年11月22日（金）～24日（日・祝）
- 会場：お台場・潮風公園（太陽の広場・南側）
- 主催：ジャパンわんこフェスタ実行委員会
- 公式サイト：https://japan-wanko-festa.com/

＜イベント内容（一部）＞
わんこマルシェ／ドッグラン／撮影会／しつけ体験／保護犬譲渡会／ドッグレース　など
家族みんなで楽しめる、わんこのための総合フェスティバルです。


ブランド・企業情報

M&N’s CBD（エムアンドエヌズ シービーディー）
大切な愛犬・愛猫の“こころとからだ”のバランスを整えるために。
植物由来の成分「CBD（カンナビジオール）」を使った自然派ウェルネスケアブランドです。


公式サイト：https://wellpharma.co.jp/brand/mandns/




運営会社：株式会社ウェルファーマ
コーポレートサイト：https://wellpharma.co.jp/




【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社ウェルファーマ　M&N’s CBD PR担当米山


pr@wellpharma.co.jp