M&N’s CBDが「ジャパンわんこフェスタ2025」に出展！

ペットの健康と家族の安心を支えるケアブランド 「M&N’s CBD（エムアンドエヌズ シービーディー）」 は、2025年11月22日（土）～24日（月・祝）にお台場・潮風公園で開催される

「ジャパンわんこフェスタ2025」 にブース出展いたします。

ブースでは“楽しく学べる”ウェルネス体験を！

M&N’s CBDブースでは、愛犬・愛猫と一緒に楽しめる体験型コンテンツを多数ご用意しています。

- CBD商品が当たる！「ガシャポン」チャレンジ わんちゃん・ねこちゃん用のCBDオイルやスキンケアアイテムなど、現品やお試しサイズがその場で当たる人気企画！- クリスマス仕様のフォトブースクリスマスをテーマにしたかわいい撮影スポットで、愛犬・愛猫と一緒に記念写真を撮影SNS投稿にもぴったりのフォトエリアです。- CBD無料相談＆お試し体験ペットの不安・皮膚トラブル・シニアケアなど、お悩みに合わせて専門スタッフが丁寧にご案内。実際にCBDオイルの香りやテクスチャーを体験いただけます。

投稿でプレゼントが当たる！

「#はじめてのCBD」Instagramキャンペーン開催

イベント会場やおうちでM&N’s CBDを使っている様子を撮影し、

M&N's CBDのインスタアカウントをメンションして、

Instagramに投稿すると、 抽選で以下のプレゼントが当たります！

- わんにゃんCBDオイル（犬用・猫用CBDオイル） CBDデビューにぴったりのミニサイズオイル。 初めての方でも気軽に試せる人気アイテムです。- 肉球やカイカイのケアにカユピタ軟膏 CBD高配合の犬用スキンケア軟膏。

「#はじめてのCBD」のハッシュタグもぜひつけてくださいね！

開場に来れない方も参加できちゃうSNS企画！

初めてCBDに触れる方も、すでに愛用している方も、

ぜひ「うちの子のCBDデビュー」をシェアしてください！

イベント概要

- イベント名：ジャパンわんこフェスタ2025- 開催日：2025年11月22日（金）～24日（日・祝）- 会場：お台場・潮風公園（太陽の広場・南側）- 主催：ジャパンわんこフェスタ実行委員会- 公式サイト：https://japan-wanko-festa.com/

＜イベント内容（一部）＞

わんこマルシェ／ドッグラン／撮影会／しつけ体験／保護犬譲渡会／ドッグレース など

家族みんなで楽しめる、わんこのための総合フェスティバルです。

ブランド・企業情報

M&N’s CBD（エムアンドエヌズ シービーディー）

大切な愛犬・愛猫の“こころとからだ”のバランスを整えるために。

植物由来の成分「CBD（カンナビジオール）」を使った自然派ウェルネスケアブランドです。



公式サイト：https://wellpharma.co.jp/brand/mandns/

運営会社：株式会社ウェルファーマ

コーポレートサイト：https://wellpharma.co.jp/

