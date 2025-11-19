ICT学習アプリ“ClassPad.net”にブリタニカのコンテンツを追加

カシオ計算機株式会社ClassPad.netブリタニカ探究総合パック

カシオ計算機は、デジタルノートや辞書などICT教育に活用できる機能を一つに統合したICT学習アプリ“ClassPad.net（クラスパッド ドット ネット）”において、ブリタニカ・ジャパン株式会社との協業により、探究授業に対応したブリタニカ社の「ブリタニカ探究総合パック」を2026年4月1日に提供開始します。

ブリタニカ社が提供する「ブリタニカ探究総合パック」は、効率的に探究学習を進めることができる教材です。生徒の「情報活用能力」と「問いを生み出す力」の育成を支援することを目的に開発されました。「情報」「環境」「災害」「国際協力」「人権」「医療」の6つのテーマから、生徒自身の興味・関心に応じてテーマを選び、主体的に探究を進めることができます。各テーマには共通の「基本課題」が設定され、生徒が自ら課題を立てて取り組むことが可能です。

今回、「ブリタニカ探究総合パック」との連携により、“ClassPad.net”上で主に4つの授業体験を提供します。

- システム連携によってログイン作業が簡素化され、授業時間を有効活用できます。- 既存の「グループワーク」機能を使用することで、生徒同士のディスカッションが活発化し、グループディスカッションを活用した探究学習が可能になります。- 「提出」「送受信」機能を活用することで、ワークシートや評価ツールの印刷が不要となり、ペーパーレス化を実現します。- 高校生向けには“ClassPad.net”限定の「プリセットノート」を提供し、授業で必要な素材をあらかじめ準備することで、教員の負担軽減と授業の効率化を図ります。

当社は「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」をパーパスに掲げ、社会に変革をもたらす製品やサービスを創造しています。

教育事業では、今後も学校や教員の要望に合わせて最適な教育ツールの開発と改善を行い、教育現場に役立つサービスを提供し続けてまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40622/table/463_1_c27e9cb28bcc53c8e8afcece995021c7.jpg?v=202511200456 ]

■ブリタニカ・ジャパン株式会社

株式会社ブリタニカ・ジャパン（東京都千代田区、代表取締役社長：大谷卓也、以下ブリタニカ）は、学校現場での探究学習を支える教材づくりに取り組んでまいりました。これまで、さまざまな行政機関や教育機関と連携し、教材開発や授業支援を通じて、学びのサポートを行っています。

このたび、より効率的に探究活動を進められるよう、カシオ計算機のICT学習アプリ“ClassPad.net”との連携を通じて、高等学校向けの「ブリタニカ探究総合パック」を提供いたします。生徒の探究活動を通して、これからの時代に求められる「情報活用能力」と「問いを生み出す力」の育成を支援してまいります。

■「ブリタニカ探究総合パック」の特長

「ブリタニカ探究総合パック」は、探究の入り口から成果発表までを支える、新しい探究学習のオールインワン教材です。 「情報」「環境」「災害」「国際協力」「人権」「医療」の6つのテーマから、学習者自身の興味・関心に応じてテーマを選び、主体的に探究を進めることができます。各テーマには共通の「基本課題」が設定されているほか、生徒が自ら課題を設定して取り組むことも可能です。

全5コマ構成（1～5時間目）で「探究学習の基本的な流れ」を実践的に身につけることができます。さらに2時間分のオプションコマを活用することで、学校ごとの実態に応じた柔軟なカリキュラム設計が可能です。学習の過程では、「探究のカギ」や「テーマ別ガイド」などを通して、ブリタニカのデータベース記事や多様なコンテンツにアクセスでき、信頼できる確かな情報をもとに深い探究活動を行うことができます。

■「ブリタニカ探究総合パック」の内容

- 生徒用教材探究のカギ（テーマ別）レッスンスライド（全テーマ共通）テーマ別ガイド（テーマ別）ワークシート（テーマ別・一部共通）その他（動画・画像・関連ツール）- 先生用教材指導案＋指導のヒント（全テーマ共通）評価ツール（全テーマ共通）

■“ClassPad.net”特設ページ

サービス全般に関しては、下記URLにてご確認ください。

https://casio.link/3CciB35

■トライアル版について

学校・自治体関係者向けトライアル版に関しては、下記URLにてご確認ください。

https://casio.link/3GdYrcU

カシオ計算機株式会社

URL：https://www.casio.com/jp/

業種：製造業

本社所在地：東京都渋谷区本町1-6-2

電話番号：03-5334-4111

代表者名：高野 晋

上場：東証プライム

資本金：485億9200万円

設立：1957年06月